دبي.. مبادرات عالمية رائدة لدعم الثقافة والفن

تحفل أجندة دبي على الدوام بالأنشطة والفعاليات بمختلف ضروبها، ما يضفي أجواء البهجة والفرح على الزائرين، إذ تقدم الإمارة للزائر والمقيم على حد سواء، تجارب مختلفة ومبادرات رائدة، لاسيما في الثقافة والفنون. وباتت دبي مركزاً مهماً في استقطاب وجذب الفنانين من مختلف دول العالم، للمشاركة في فعالياتها أو تبادل الخبرات مع الفنانين الآخرين الذين اختاروا الإمارة مقراً دائماً لهم، لعرض أعمالهم وإكمال مسيرة عطائهم، لما تقدمه لهم الإمارة من دعم في مختلف المجالات.

دور بارز

وقالت الفنانة التشكيلية الإماراتية، فاطمة الحمادي، إن لدبي دوراً بارزاً ومهماً في تطور مجال الفنون في العالم ورسم مستقبلها، وتبادل التجارب الفنية الأخرى بين الشعوب، بفضل الفعاليات والمهرجانات، والمعارض الفنية التي تحتضنها على مدار العام، ومنها معرض ((آرت دبي)). وتابعت:(( يشارك الفنان الإماراتي في تقديم الدورات الفنية أو تنظيمها، إضافة إلى نخبة من فناني العالم، الذين يقدمون خبراتهم ويتبادلوها مع الآخرين)).

وأضافت: ((تسمح هذه المشاركات للفنان بأن يقدم أساليبه الفنية للجمهور عن طريق هذه الفعاليات، لذلك تعتبر دبي داعمة وبشكل كبير للفن والفنانين في العالم، لاسيما فعالياتها الكبرى التي تقام سنوياً التي تهتم بالفن التشكيلي والخط وغيرها من الفعاليات)).

وأكدت الفنانة اللبنانية، ماجدة نصرالدين، على الأهمية اللافتة لإمارة دبي كوجهة للفن والفنانين، مضيفة: ((مما لا شك فيه أنّ الازدهار المدهش الذي تعيشه دبي، انعكس على الثقافة والفنون في العالم بشكل واضح، وهذا ما نشهده منذ فترة طويلة في هذه المدينة الجميلة)).

وتابعت: ((أصبحت دبي منطقة جذب للمثقفين والفنانين من كافة أنحاء العالم، وهذا لم يأتِ من فراغ بل نتيجة العمل الدؤوب والسهر والتخطيط، فدبي باتت اليوم من أولى الوجهات التي يقصدها المثقفون من كافة أنحاء العالم، وذلك بفضل المبادرات الثقافية المتفردة التي تقودها الإمارة في المنطقة، فضلاً عن احتضانها المهرجانات الفنية العالمية، كما أسهم افتتاح مناطق كاملة متخصصة للفنون في دعم وتطوير الفن في العالم، ومن تلك المناطق: دبي للتصميم ومنطقة القوز الإبداعية وغيرها،كما أن المباني الرائعة التي شيّدتها دبي عبر السنوات الطوال تسهم في إلهام الفنانين لتقديم إبداعات فريدة)).