«الشارقة للنشر» و«بنك رأس الخيمة» يوقعان مذكرة تفاهم في «الشارقة الدولي للكتاب»

وقعت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، و«بنك رأس الخيمة الوطني»، (راك بنك) في جناحها المشارك بفعاليات الدورة الـ42 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» مذكرة تفاهم استراتيجية تتضمن تقديم خدمات بنكية متطورة للشركات الناشئة، ورواد الأعمال العاملين في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، بهدف تعزيز قدراتهم المالية، من خلال إتاحة فرصة الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية وخيارات التمويل.

وتتضمن هذه الخدمات الرائدة «حساب راك ستارتر» المبتكر للشركات الناشئة، و«الحساب الجاري للأعمال» الذي يسهل الوصول إلى التمويل، و«حساب راك النخبة التجارية» الذي يقدِّم الأولوية في الحصول على الخدمات المصرفية بأسعار مميزة، كما تتيح هذه الخدمات لرواد الأعمال الاستفادة من «قروض الأعمال بدون ضمانات» و«تمويل العقارات» و«التمويل استناداً للأصول» و«خدمات إدارة النقد» بمعدلات منافسة، وتؤكد هذه الشراكة التزام الجانبين بإثراء بيئة ريادة الأعمال وتعزيز النمو في منظومة الأعمال الحيوية بإمارة الشارقة.

ترسيخ

وقال منصور الحساني، مدير «مدينة الشارقة للنشر» بالإنابة: «تشكل هذه الشراكة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز جهود المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، حيث إنها تعزز التزامنا بإثراء المواهب وترسيخ بيئة أعمال مزدهرة، وسيوفر هذا التعاون للشركات العاملة في مدينة الشارقة للنشر مجموعة من الحلول المصرفية والدعم المالي، ممهداً لها الطريق نحو الابتكار والنمو في قطاعي الأعمال والنشر».

بدوره، أكد ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في «بنك رأس الخيمة» (راك بنك) الالتزام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: «تمثل هذه المذكرة خطوة نحو تحقيق دور البنك كقائد في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، إذ من شأنها تحقيق أهدافنا التي تتمحور حول تعزيز ريادة الأعمال محلياً، وتقديم حوافز وحلول تمويلية بتكلفة مقبولة لمجتمع الأعمال».



تطور

ويشكّل توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية فصلاً جديداً في مسيرة تطور «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» ويعد شهادة على رؤيتها ورسالتها الرامية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع النشر وصناعة المحتوى. ومع استمرار «معرض الشارقة الدولي للكتاب» بإلهام عالم صناعة الكتاب، يمثل التعاون بين «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» و«بنك رأس الخيمة» (راك بنك) قيمة مضافة على الابتكار والدعم الذي يقدمه هذا الحدث الاستثنائي لجميع العاملين في صناعة النشر.