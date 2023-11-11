الإمارات في المجموعة الرابعة بـ«آسيوية اليد»

أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ21 لكرة اليد، التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة مع البحرين، صاحب الأرض، وهونغ كونغ وكازاخستان، بينما تضم المجموعة الأولى قطر والكويت وعمان والصين تايبيه، وتضم الثانية إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا، والثالثة تضم السعودية والعراق والهند واليابان.

من جهته، أعرب ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، عن رضاه عن القرعة ووقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة، معرباً عن تفاؤله بمشوار فريقنا في البطولة، وخاصة بالدور التمهيدي، الذي يمثل محطة مهمة لمنتخبنا، ومن بعدها للدور الثاني، أي قبل النهائي حسب المنتخبات المتأهلة لهذا الدور، الذي سيشهد مزيداً من الإثارة، خاصة أن نظام البطولة يمنح 4 منتخبات التأهل لبطولة العالم.

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