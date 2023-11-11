285 لاعباً ولاعبة في بطولة الفجيرة للجودو

ارتفع عدد لاعبي ولاعبات البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، والتي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وإشراف الاتحاد العربي للجودو، إلى 285 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل مشاركة نادي الشارقة لرياضة المرأة، ومركز الاتحاد الأردني للجودو، ليرتفع عدد الدول العربية المشاركة على مستوى الأندية إلى 8 دول عربية، وستبدأ الوفود في الوصول للبلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عبر مطاري دبي والشارقة، حيث سيكون أعضاء اللجنة المنظمة في استقبالهم.

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