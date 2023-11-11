انطلاق تحدي دبي للدراجات الهوائية بشارع الشيخ زايد اليوم

تنطلق في السادسة والنصف صباح اليوم، النسخة الرابعة من تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية مجموعة ((دي بي ورلد))، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة. ويتحول شارع الشيخ زايد، ووسط مدينة دبي، إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط توقعات بمشاركة قياسية. وشهدت النسخة الثالثة، العام الماضي، 35 ألف مشارك.

ويعد تحدي دبي للدراجات الهوائية، أكبر حدث لهواة ومحترفي هذه الرياضة في دولة الإمارات، ومن أبرز فعاليات ((تحدي دبي للياقة))، نظراً لمشاركة الآلاف من عشاق ركوب الدراجات الهوائية من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث يخوضون تجربة مميزة ويتجولون بين أبرز وأشهر معالم دبي، ما يعزّز مكانة الحدث المجتمعي الفريد من نوعه، والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وأكثر مدن العالم نشاطاً.

مساران

ويوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات، خصص الأول للعائلات ((المسار العائلي))، إذ يمر وسط المدينة بطول 4 كيلومترات، ويمتد على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وهو مسار مستقيم يبدأ من دبي مول ويمضي براكبي الدراجات من جميع الأعمار والقدرات عبر معالم المدينة الشهيرة، بما فيها دبي أوبرا وبرج خليفة. وخصص المسار الثاني في شارع الشيخ زايد بطول 12 كيلومتراً، ويعرف بكونه المسار الأكثر تحدياً، ويمتد من مركز دبي التجاري العالمي حتى حديقة الصفا، ويتضمن صعود جسر قناة دبي المائية بإطلالته المميزة، مع خمس نقاط للانطلاق في أماكن مختلفة، تشمل متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، والخليج التجاري، والشارع السفلي لمركز دبي المالي العالمي.

وينظم تحدي دبي للدراجات الهوائية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، وعيادات أفيف من دي بي ورلد، بلو، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإعمار، إضافة إلى الشركاء الرسميين: صن أند ساند سبورتس، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وشرطة دبي.

وقبل انطلاق تحدي دبي للدراجات الهوائية، سيكون محبو الرياضة على موعد مع التحدي الكبير، الذي تطلقه أديداس وليز ميلز، من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لأضخم حصة للتمارين عالية الشدة في العالم على شارع الشيخ زايد، وتبدأ في الخامسة صباحاً عند متحف المستقبل عند شارع الشيخ زايد، ويمكن للمقيمين والسياح في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً المشاركة في تحقيق إنجاز جديد في عالم اللياقة البدنية.

فعاليات

وتتواصل فعاليات النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة حتى 26 الجاري، ويتضمن برنامجها مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية والفعاليات الترفيهية، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزّز مكانة دبي بوصفها أكثر المدن نشاطاً في العالم، وأفضلها للعيش والعمل والسياحة. كما تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية، مثل كرة القدم والتنس، وصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة، مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة لكل فئات المجتمع.

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