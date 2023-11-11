4 تحديات أمام «الزعيم» بعد التأهل لثمن نهائي أبطال آسيا

بعد صعوده لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بطلاً للمجموعة الأولى وقبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات، أصبح العين أول فريق يصعد لهذه المرحلة من فرق غرب آسيا، ليحقق رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى أرقامه المشرفة في هذه المسابقة القارية البارزة، باعتباره أكثر نادٍ إماراتي يتأهل لهذه المرحلة، وأكثرها تصدراً لمجموعته، وهي المرة الثامنة في تاريخه، التي يتأهل فيها بوصفه بطلاً للمجموعة بعد أعوام 1999، و2003، و2005، و2006، و2014، و2015، و2017، و2023.

ونجح لاعبو العين، في تقديم أنفسهم بصورة مثالية في مشوارهم الآسيوي المتميز بالفوز في الجولات الأربع الأولى، ليعلن نفسه بطلاً للمجموعة حتى في حال خسارته مباراتيه المتبقيتين بالجولتين الخامسة والسادسة. وفيما يلي أبرز 4 تحديات قوية ستواجه الزعيم خلال المرحلة المقبلة:

1 التأقلم مع المستجدات

أحدث إنهاء تعاقد المدرب الهولندي، الفريد شرودر، واقعاً جديداً يتعين على العين إدارة ولاعبين، التعامل معه باحترافية لتجنب تأثيره السلبي، وذلك عبر مضاعفة الجهود للتأقلم مع المستجدات الميدانية في حال عمد المدرب الجديد، إلى إجراء تعديلات فنية كلية أو جزئية تتعلق باختيار التشكيلة وتغيير أسلوب وطريقة اللعب التي بدأ بها العين مشواره هذا الموسم.

2 تكرار سيناريو اللقب

ولعل من أبرز وأقوى التحديات أنّ العين أصبح مطالباً بتكرار سيناريو الصعود لمنصة التتويج الآسيوية، بعد أن نجح في الفوز بالجولات الأربع الأولى بمرحلة المجموعات، الأمر نفسه الذي كان عليه عندما حصل على اللقب القاري في العام 2003، إذ فاز في الجولات الأربع الأولى، التي بدأها بالفوز على الهلال السعودي 1-0، وعلى السد القطري 2-0، وعلى الاستقلال الإيراني 3-1، وعلى داليان الصيني 4-2.

3 الألقاب المحلية

وسيضع التأهل عبئاً مضاعفاً على العين، الذي أصبح يقاتل في 4 منافسات، فهو مطالب باستعادة لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى متابعة مشواره الآسيوي الناجح بالصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية البارزة.

4 دعم الصفوف

ومع دخول مسابقة دوري أبطال آسيا، مراحل حاسمة سيكون البقاء فيها للأقوى، يحتاج العين إلى تدعيم صفوفه بعناصر متميزة على مستوى جميع الخطوط، ليصبح لديه دكة بدلاء قوية بمستوى الأساسيين نفسه، لاسيما في الخط الخلفي.

إنجاز

واعتبر عصام عبدالله، لاعب وإداري العين السابق، والمحلل الفني الحالي، أن التأهل لثمن النهائي الآسيوي لا يعتبر إنجازاً للعين، كونه سبق أن صعد لهذه المرحلة مراراً، كما تأهل إلى ربع ونصف النهائي، فضلاً عن بلوغه النهائي 3 مرات، مؤكداً أن هناك تحديات قوية ستواجهه في المرحلة المقبلة، لأن مرحلة ثمن النهائي لن تكون سهلة، كونها ستضم فرقاً قوية تصدرت المركزين الأول والثاني، وتتطلع لمتابعة مسيرتها في البطولة.

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