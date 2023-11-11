«الأبيض» يتوج ببرونزية نصف ماراثون آسيا

حقق منتخبنا الوطني للرجال، ممثلاً في العدائين مبارك المراشدة، وخالد خليل، وصالح السويدي، وعبيد النعيمي، إنجازاً كبيراً بتحقيق الميدالية البرونزية في سباق نصف ماراثون آسيا للعموم، الذي أقيم في منطقة مرسى دبي فستيفال سيتي، صباح أمس، بمشاركة كبيرة من أبرز عدائي 20 دولة آسيوية، بينما فاز اليابانيان داي سوكي وهينا يانا بالميداليتين الذهبيتين لفردي الرجال والسيدات، بعد منافسة قوية مع أبرز العدائين العالميين.

حضر السباق وقام بتتويج الفائزين سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ودحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي. على الصعيد الفردي، تمكن داي سوكي من حسم سباق النصف ماراثون للرجال، وحصل على الميدالية الذهبية بزمن 1:03:43 ساعة، وجاء الصيني كيا غاو يانغ في المركز الثاني ونال الفضية بزمن 1:04:04 ساعة، وحل الهندي سوان بيروال في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية بزمن 1:04:30، بينما تمكنت هينا يانا من حسم المركز الأول والميدالية الذهبية لنصف ماراثون السيدات بزمن 1:12:41 ساعة، وجاءت الأوزبكية سيتورا في المركز الثاني ونالت الفضية بزمن 1:13:29 ساعة، وحلت ساردين من قيرغيزستان في المركز الثالث ونالت البرونزية بزمن 1:14:44 ساعة.

وبالنسبة لنتائج الفرق، وفي فئة الرجال، نال المنتخب الهندي الميدالية الذهبية بزمن 3:17:56 ساعات، وجاء منتخب كازاخستان في المركز الثاني ونال الفضية بزمن 3:26:46 ساعات، وحل منتخبنا الوطني في المركز الثالث ونال البرونزية بزمن 3:27:25 ساعات. وفي فئة السيدات، نال منتخب قيرغيزستان الميدالية الذهبية بزمن 3:46:08 ساعات، وجاء منتخب أوزبكستان في المركز الثاني ونال الفضية بزمن 3:53:47 ساعات، ومنتخب الهند في المركز الثالث بزمن 3:58:41 ساعات، وحل منتخبنا الوطني للسيدات في المركز السادس بزمن 5:37:59 ساعات، ومثله رقية المرزوقي، وهدى النعيمي، وكلثوم المازمي، وخديجة النقبي.

حظي الحدث بإشادة قارية كبيرة بعدما تضمن إقامة 3 سباقات مجتمعية لمسافات الميل و5 و21 كم، وحقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً، بتنظيم متميز من قبل اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الآسيوي، وبرعاية القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي. وأشاد دحلان الحمد بنجاح أول نسخة لبطولة نصف الماراثون في قارة آسيا على الإطلاق، وأكد أن الإمارات نظمت نسخة أكثر من رائعة، وجاء التنظيم مؤكداً لثقة الاتحاد الآسيوي بقدرات دبي على استضافة الأحداث الكبرى، بعدما وصل حجم المشاركة إلى رقم غير مسبوق، وبتنافس عدائي 20 دولة آسيوية، وشدد على أن الاتحاد الآسيوي سيكون الداعم الأول دائماً لألعاب القوى الإماراتية.

وقال سعيد حارب: ((سعداء بالنجاح الكبير الذي تحقق بالحدث، وبإشادة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى بالبنية التحتية لدبي، ونعتبر مشاركة 20 دولة بداية رقم جميل، ونشكر القائمين على مدينة فستفيال سيتي، ومجلس دبي الرياضي يطبق رسالة الحكومة بالعمل التكاملي، ونحن نتواصل دائماً لإنجاح النشاط الرياضي، ولدينا هذا الأسبوع فقط 25 حدثاً رياضياً، والكل يسهم في إنجاح تلك الأحداث والفعاليات المهمة)).

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