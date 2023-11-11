Sunday, 12 November 2023 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«وما بيج بيبي» بطلة كأس «الوثبة» بأمريكا

11/11/2023 7:24:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجت الفرس ((وما بيج بيبي)) للمالكة والمدربة ريتا ديلون وقيادة ماركو هيرنانديز، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر بمشاركة 7 خيول مولودة في تكساس، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأمريكا، أول من أمس، وبلغت جائزته 5000 دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11112023000110011019ID1107412016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث