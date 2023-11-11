«وما بيج بيبي» بطلة كأس «الوثبة» بأمريكا

توجت الفرس ((وما بيج بيبي)) للمالكة والمدربة ريتا ديلون وقيادة ماركو هيرنانديز، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر بمشاركة 7 خيول مولودة في تكساس، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأمريكا، أول من أمس، وبلغت جائزته 5000 دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة.

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