1000 لاعبة في بطولة البولينغ بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

تشهد بطولة البولينغ نجاحاً كبيراً ومنافسات قوية ضمن النسخة الحادية عشرة من ((دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات))، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين أوساط النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر الجاري، وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 7 بطولات رياضية متنوعة، هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

فوز

وفازت سارة الملا، من بنك أبوظبي الأول، بالمركز الأول في فئة المواطنات ببطولة البولينغ، تلتها ميرة شبيب، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في المركز الثاني، وحلت مريم مبارك، من شرطة دبي، في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت سمانثا حنان، من شركة إيزي جينيريتور، بالمركز الأول، تلتها آيلين دي ليون، من شركة فلافوريك، في المركز الثاني، وحلت ليدي ليز آن، من شركة فيم، في المركز الثالث.

منافسات

وتتواصل منافسات بطولة البادل، التي انطلقت أول من أمس بنادي جست بادل بميناء راشد، وتتنافس فيها اللاعبات ضمن فئتين، هما فئة المواطنات، وفئة المقيمات، وتستمر البطولة حتى اليوم، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة غداً في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر الجاري، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات.

ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان 17 الجاري، ويتضمن التنافس في فئتين، هما فئة المواطنات، والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية 18 الجاري، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز الأحد المقبل، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة 20 نوفمبر الجاري في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وفئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً.

أوقات

تقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات من دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كل البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

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