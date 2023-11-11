رالي دبي الصحراوي.. البلوشي وأهلي يتصدران فئتي «النارية» و«الرباعية»

استأنف رالي دبي الدولي، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فعالياته صباح أمس، حيث توجه نخبة السائقين من نجوم الراليات العالمية إلى صحراء القدرة للجولة الأولى من جولتي الرالي الذي يعد ختام جولات بطولة العالم للراليات، ويحظى بدعم حكومة دبي والجهات التابعة لها، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي، جمارك دبي، الدفاع المدني بدبي، إدارة المنطقة البرية، مؤسسة دبي للإعلام، وتلفزيون دبي الرياضي، بالتعاون مع شريك السيارات الفطيم تويوتا، ودبي فستيفال سيتي، وشريك الطاقة إينوك، ومياه العين.

ووصف خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الجولة الأولى للرالي بالرائعة، قائلاً: ((كانت جولة مميزة، يسعدنا تنظيم جولة آمنة من الرالي، واستفدنا من الدعم الذي يوفره جميع شركاء رالي دبي الصحراوي بمن فيهم تويوتا الفطيم وشرطة دبي الذين نتقدم لهم بالشكر لدعمهم الذي يساعدنا على حسن تسيير هذا الحدث)).

مسار

وغطت الجولة الأولى ((الفطيم تويوتا))، مسافة 337 كيلومتراً، منها 170 كيلومتراً عبارة عن مرحلة خاصة مليئة بالتحديات. وتشتمل جولة اليوم الثاني والأخير اليوم، على مسافة 337 كيلومتراً مع 167 كيلومتراً كمرحلة خاصة يعود بعدها المتسابقون إلى ((دبي فستيفال سيتي))، لإقامة مراسم التتويج وإسدال الستار على نسخة هذا العام.

وتم افتتاح منافسات الجولة الأولى عبر فئة الدراجات النارية، وتمكّن المتسابق الإماراتي، محمد البلوشي، من الفوز بالمرحلة وتصدر الترتيب العام للسباق. وفي فئة السيارات، تمكّن البطل القطري ناصر العطية من التغلب على تحدي النجم الشاب الصاعد، سيث كوينتيرو.

وانطلق محمد البلوشي علي دراجته ياماها ((YZF 450))، ليتقدم بفارق دقيقه و50.4 ثانية على الكويتي عبدالله الشطي الذي حلّ في المركز الثاني، بينما ضاعف الدراج سلطان البلوشي، حصيلة الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى بتحقيقه للمركز الثالث.

وزاد المتسابق عبد العزيز أهلي من فرحة الإمارات، بتحقيقه الانتصار في فئة الدراجات الرباعية، بفارق أكثر من 11 دقيقة عن متصدر الترتيب العام لبطولة العالم كيفن جيرو، بينما حل هيثم التويجري الذي يتساوى في النقاط مع جيرو في المركز الثالث، متأخراً بأكثر من 13 دقيقة عن منافسه على اللقب.

وفي فئة السيارات، احتدمت المعركة بين بطل رالي الشرق الأوسط 18 مرة ناصر العطية، وزميله في فريقه السابق سيث كوينتيرو، حيث تقدم العطية اليوم بفارق 58.8 ثانية.

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