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تجديد رعاية «إمارات» شريك الطاقة في شباب الأهلي

11/11/2023 7:24:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدد نادي شباب الأهلي ومؤسسة الإمارات العامة للبترول ((إمارات))، عقد الرعاية الذي يربط الطرفين لتواصل ((إمارات)) رعايتها لشباب الأهلي للموسم الرياضي 2023 - 2024 بصفته شريك الطاقة الرسمي للنادي.

وتم توقيع العقد بالمقر الرئيس لـ((إمارات))، بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، وهشام القاسم عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وعلي خليفة الشامسي المدير العام لـ((إمارات)).

حضر التوقيع من شباب الأهلي كل من ماجد سلطان، الدكتور خالد الزاهد وعبد اللطيف الصايغ، ومن جانب ((إمارات))، كل من أحمد عبدالله أهلي المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية، وعلي بن زايد الفلاسي مدير أول الولاء المؤسسي، بالإضافة إلى وليد عباس وكارتابيا لاعبي فريق الكرة بالنادي.

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