تجديد رعاية «إمارات» شريك الطاقة في شباب الأهلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
جدد نادي شباب الأهلي ومؤسسة الإمارات العامة للبترول ((إمارات))، عقد الرعاية الذي يربط الطرفين لتواصل ((إمارات)) رعايتها لشباب الأهلي للموسم الرياضي 2023 - 2024 بصفته شريك الطاقة الرسمي للنادي.
وتم توقيع العقد بالمقر الرئيس لـ((إمارات))، بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، وهشام القاسم عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وعلي خليفة الشامسي المدير العام لـ((إمارات)).
حضر التوقيع من شباب الأهلي كل من ماجد سلطان، الدكتور خالد الزاهد وعبد اللطيف الصايغ، ومن جانب ((إمارات))، كل من أحمد عبدالله أهلي المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية، وعلي بن زايد الفلاسي مدير أول الولاء المؤسسي، بالإضافة إلى وليد عباس وكارتابيا لاعبي فريق الكرة بالنادي.
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