لقب تاريخي بين الوداد وصن داونز اليوم

يحل الوداد المغربي ضيفاً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، بملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في إياب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويطمح الفريقان لدخول تاريخ البطولة والتتويج بلقب النسخة الأولى ، ويحصل البطل على 4 ملايين دولار، والوصيف 3 ملايين دولار، وللوداد الأفضلية، بفوزه على منافسه ، 2 - 1 ،ذهاباً.

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