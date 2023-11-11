لقب تاريخي بين الوداد وصن داونز اليوم
التاريخ
11/11/2023 7:24:56 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يحل الوداد المغربي ضيفاً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، بملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في إياب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويطمح الفريقان لدخول تاريخ البطولة والتتويج بلقب النسخة الأولى ، ويحصل البطل على 4 ملايين دولار، والوصيف 3 ملايين دولار، وللوداد الأفضلية، بفوزه على منافسه ، 2 - 1 ،ذهاباً.
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