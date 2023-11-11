بينتو يستدعي خالد بطي لمعسكر «الأبيض»

بينتو يستدعي خالد بطي لمعسكر «الأبيض»
التاريخ
11/11/2023 7:24:56 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعى البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، خالد بطي لاعب الوحدة، إلى معسكر المنتخب المقام حالياً في دبي، فيما استبعد أحمد جميل لاعب شباب الأهلي، بسبب الإصابة. ويستعد ((الأبيض)) لخوض أول جولتين من الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وكأس آسيا، ويلعب ((الأبيض)) مع منتخب نيبال الخميس المقبل.
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