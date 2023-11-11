بينتو يستدعي خالد بطي لمعسكر «الأبيض»

استدعى البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، خالد بطي لاعب الوحدة، إلى معسكر المنتخب المقام حالياً في دبي، فيما استبعد أحمد جميل لاعب شباب الأهلي، بسبب الإصابة. ويستعد ((الأبيض)) لخوض أول جولتين من الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وكأس آسيا، ويلعب ((الأبيض)) مع منتخب نيبال الخميس المقبل.

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