«النواخذة» والجزيرة الحمراء إلى نصف نهائي «تمهيدي الكأس الغالية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
صعد دبا الفجيرة والجزيرة الحمراء أمس إلى نصف نهائي التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب ((النواخذة)) على العروبة 4 - 0 في ديربي الفجيرة، سجل الأهداف واندرسون مورا ((هدفين)) وبيدرو هنريكي ومحمد المربوعي، وهي الهزيمة الأولى للعروبة متصدر دوري الدرجة الأولى في مسابقات الموسم الحالي.
وفاز الجزيرة الحمراء على الذيد 3 - 0، وأحرز الثلاثية سبيل المدني، لاعب الذيد بالخطأ في مرمى فريقه ((نيران صديقة))، وهنريك وفينغلو، ويلعب اليوم بالتصفيات دبا الحصن مع سيتي والعربي مع غلف اف سي.
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