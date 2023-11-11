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«النواخذة» والجزيرة الحمراء إلى نصف نهائي «تمهيدي الكأس الغالية»

11/11/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صعد دبا الفجيرة والجزيرة الحمراء أمس إلى نصف نهائي التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب ((النواخذة)) على العروبة 4 - 0 في ديربي الفجيرة، سجل الأهداف واندرسون مورا ((هدفين)) وبيدرو هنريكي ومحمد المربوعي، وهي الهزيمة الأولى للعروبة متصدر دوري الدرجة الأولى في مسابقات الموسم الحالي.

وفاز الجزيرة الحمراء على الذيد 3 - 0، وأحرز الثلاثية سبيل المدني، لاعب الذيد بالخطأ في مرمى فريقه ((نيران صديقة))، وهنريك وفينغلو، ويلعب اليوم بالتصفيات دبا الحصن مع سيتي والعربي مع غلف اف سي.

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