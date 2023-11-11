وثيقة سيناء

تحظى سيناء بأهمية كبيرة في الإسلام، حيث تعد الأرض المباركة التي تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى كما أنها أرض الرباط إلى يوم الدين.

وعلى أرض سيناء «سار أنبياء الله إدريس وإبراهيم ولوط وإسماعيل ويعقوب ويوسف وشعيب والأسباط وموسى وهارون ويوشع بن نون وإلياس وأرميا ولقمان وعيسى»، وولدت السيدة هاجر المصرية أم النبي إسماعيل. ويعد جبل سيناء من أقدس الأماكن في الديانات السماوية.

ومن المتعارف عليه تاريخياً وسياسياً أن هناك مشروعاً سبق أن طرحته إسرائيل في سنة 1956 وينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع من أراضي سيناء إلى قطاع غزة وبناء دولة فلسطينية عليها مقابل التنازل عن الضفة الغربية، وهو المشروع الذي عرضه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عهد حكم الإخوان لمصر، وحينها فجّر عباس جدلاً كبيراً في الشارع المصري، فقال عباس في كلمة ألقاها في اجتماع الهيئة العامة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في محافظة رام الله والبيرة، إنه رفض اقتراح مسؤول مصري، لم يفصح عن اسمه، بالتنازل عن الضفة الغربية، مشدداً على أنه لن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني كما لا يقبل بفصل غزة عن الضفة.

وفي فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر، اتهمت أوساط إعلامية وسياسية قريبة من مرسي بتدبير مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في سيناء بناء على قرار في شأن مشروع تنمية المنطقة يسمح أحد بنوده بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية معاملة المصريين في التملك شريطة موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة.

وقد صرح وقتها الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل، أن الشعب المصري ثار على جماعة الإخوان المسلمين، بعدما باع مرسي وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، 40% من سيناء لحركة حماس الإخوانية مقابل 8 مليارات دولار.

وعد في أحاديث صحافية، أن تصريحات عباس جاءت لتفضح أمام الجميع هذا المخطط التآمري على مصر، قائلاً، إن الإخوان اتفقوا مع أمريكا على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة على ثلث سيناء وكل غزة مقابل تنازلهم عن الضفة الغربية والقدس، ولكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تمكن من إجهاض هذا المخطط وأنقذ مصر والقضية الفلسطينية.

وغني عن القول، أن الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو، أربكت حسابات من راهنوا على حكم «الإخوان»، وخاصة الحزب الديمقراطي الأمريكي ومؤيديهم، كما أن الكونغرس الأمريكي بدوره طالب باسترداد 8 مليارات دولار تسلمها خيرت الشاطر دعماً لجماعة الإخوان مقابل تسليم 40 % من مساحة مصر للفلسطينيين التابعين لأعضاء حماس، حسب الوثيقة المبرمة بينهم. وحينما أصبح خيرت الشاطر وأعوانه، خارج السلطة، أصبحت القيادة الأمريكية غاضبة لعدم إتمام المشروع المتفق عليه مع جماعة «الإخوان».

للإشارة فإن الوثيقة المتفق عليها والمُوقع عليها كل من الرئيس المعزول مرسي، ونائب المرشد العام خيرت الشاطر، ومستشار مرسي للشؤون الخارجية، عصام الحداد، تحفظت عليها القوات المسلحة المصرية، حفظ الله أرض الكنانة شعباً وجيشاً وقيادة.



