ما نجد أنفسنا أمامه في كل المرات

يمكن القول إن الحرب على قطاع غزة، التي بدأت بعد هجوم السابع من أكتوبر، قد أنتجت مصطلحات سياسية خاصة بها، وأن هذه المصطلحات قد شاع استخدامها في مرحلة ما بعد ذلك اليوم، وأنها فيما يظهر سوف تستمر معنا لفترة الله أعلم بمداها.

من هذه المصطلحات مصطلح يتكون من كلمتين هما ((اليوم التالي)) وقد قصدوا به ما سوف يكون في القطاع في اليوم التالي لليوم الذي ستتوقف فيه الحرب بشكل نهائي، لا بشكل مؤقت، ولا بشكل إنساني، ولا بشيء من هذا القبيل.

ويمكن القول أيضاً إن طرفين اثنين هما اللذان أطلقا هذا المصطلح، ثم راح كل طرف منهما يتحدث عن تصوره لما يقصده من وراء ما يقوله، وهذان الطرفان هما الطرف الإسرائيلي ومعه الطرف الأمريكي، وكلاهما لا يكاد يتوقف عن الكلام في الموضوع إلا ليعود إليه. تقدير الطرف الأول أنه سوف يتولى المسؤولية الأمنية في غزة في مرحلة اليوم التالي، ولفترة غير محددة، وقد أعلن ذلك صراحة بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وقال إنه يضع تصوره عما يراه في مرحلة لم تبدأ بعد، ولا أحد يعرف متى على وجه التحديد يمكنها أن تبدأ.

والطرف الثاني كان تقديره أنه لا يقبل بما يقوله الطرف الأول بهذا الخصوص، لأن معناه أن يسيطر الإسرائيليون على غزة وأن يستمروا في التواجد هناك، بكل ما لذلك من عواقب يراها بالتأكيد الطرف الأمريكي ويعارض على أساسها ما يتحدث عنه نتانياهو.

وهناك تصورات أخرى عما يمكن أن يكون في اليوم التالي، ومن بينها على سبيل المثال أن تذهب إلى القطاع قوات دولية، وأن تشارك فيها أطراف عربية لم يتم تحديدها، وأن تكون مهمتها حفظ الأمن على امتداد غزة، وبما يضمن ألا يتكرر ما جرى في السابع من أكتوبر.

هذا كله نستطيع أن نفهمه في إطار أنه اجتهاد، وأن الذين يعنيهم اليوم التالي بتفاصيله يجتهدون ويضعون ما يرونه على الورق، ويحسبونه، ثم يعلنونه على العالم الذي تتعلق عيونه بما يجري بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أرض غزة، منذ أن أطلقت ((كتائب عز الدين القسام)) هجومها في ذلك اليوم الذي لن تنساه الدولة العبرية. ولكن ما بدا أنه ينقص هذا الاجتهاد أنه لم يسأل أصحاب الأرض أنفسهم، الذين هُم الفلسطينيون سواء كانوا في قطاع غزة على شاطئ البحر المتوسط وعلى حدود مصر، أو كانوا في الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.

فلا أحد ينكر أن حل الدولتين الذي يتوافق حوله العالم تقريباً، لن يتحقق وحال نجاح المساعي في الوصول إليه، إلا في الضفة والقطاع، وبالتالي، فهناك ارتباط عضوي بين المكانين، وليس من المفهوم أن يكون الحل في القطاع منفصلاً عن الحل في الضفة، لأن القضية فيهما واحدة، ولأن تجاهل أنها واحدة يمكن أن يفرز من جديد أشياء من نوع ما وقع في السابع من أكتوبر.

أعرف أن ما وقع في ذلك اليوم قد أوجع الإسرائيليين كما لم يوجعهم شيء منذ حرب أكتوبر 1973، وأعرف أن كابوس السابع من أكتوبر سوف يصاحبهم إلى زمن طويل، وأعرف وأعرف إلى آخر ما يقال في هذا الاتجاه، ولكن هذا كله لا يبرر أن يفكر الطرفان الإسرائيلي والأمريكي، وكأن الأرض في غزة لا صاحب لها، ولا ناس من بني البشر يقيمون فيها.

هؤلاء الناس يجب أن يوضعوا في الاعتبار، ولا بد أن يكون لهم حساب، وأن يتم التعامل مع اليوم التالي على أساس أنه يخصهم أكثر مما يخص سواهم، وأنه يحتاج رغبة جادة في تقديم حل جاد، وأن ما عدا ذلك سوف يعيدنا إلى المربع الأول في كل مرة، وسوف يضعنا في كل مرة كذلك أمام حقيقة تقول إنه لا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

قد يبدو كلام كهذا بعيداً عن الواقع في نظر الإسرائيليين، أو على الأقل في نظر فريق منهم، ولكن هذا لا ينفي أنه الحقيقة التي نجد أنفسنا إزاءها في كل المرات.