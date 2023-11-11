أمي التي عرفتني على ديستويفسكي

وأنا أجمع حاجياتي الكثيرة منذ يومين، مترددة بين تفضيلاتي وتفضيلات المناخ، وأرتبها في حقيبة كبيرة، استعداداً لرحيل جديد، تضارب في رأسي أمران: الأول أنني لم أسافر منذ عام تقريباً، وكنت في أمس الحاجة لبضعة أيام أعيشها تحت سماء أخرى، لا تقتات الأحزان والأخبار وصور المنكوبين والأشلاء، لقد كان لا يمر شهران أو ثلاثة بين سفر يأخذني شمالاً وآخر يرميني جنوباً، لكن الزمان تبدل كثيراً على ما يبدو، وبدلنا من أعمق نقطة فينا، هذه التبدلات التي لا قبل لنا على إبطاء سرعتها أو تغيير مزاج الوقت الذي سرعان ما يتعكر فيعكرنا معه.

والأمر الثاني فهو أمي، التي أعلم أنني سأتركها وحيدة في البيت، ما يفاقم شعوري بالألم، لكنها الحياة لا تمنحك أصغر متعها ومكافآتها ما لم تسلخ شيئاً من جلد الروح، ولكن ماذا في مقدورنا أن نفعل؟ هل يصح أن نهجر الحياة؟ ننسى رغباتنا واحتياجاتنا، نعترف للإكراهات بالانتصار والسطوة؟ ماذا نفعل؟ لقد جبلت الحياة على ذلك، وجبلنا نحن على العناد، والاحتمال والحلم، وعلى أن نرغب ونسعى ونريد ونضحي لأجل ما نريد ونحب!

يقول نزار قباني في قصيدته ((قارئة الفنجان)) التي غناها عبدالحليم عام 1976 فسمعناها منه، وتعلقنا بها:

ستجوب بحاراً وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا.

وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجاراً أشجارا.

وسترجع يوماً يا ولدي مهزوماً مكسور الوجدان.

وستعرف بعد رحيل العمر.. بأنك كنت تطارد خيط دخان

مع ذلك، فإن أكثر ما يبهج قلبي هو شعوري بالفرح الغامر يتدفق في قلبها، إذ أسافر لأرى وأعرف وأكتب وأبتهج، ثم أحكي لها الطريق والرحلة معاً، إن أمي التي لا تستطيع اليوم أن تسافر هي التي زرعت في داخلي بذرة الأسفار، لأنها كانت تعشق السفر واكتشاف الأمكنة الجميلة، تماماً كما زرعت في قلبي بذرة الكتابة والقراءة وعلمتني كيف أطارد الورق والكلمات والكتب، وكيف أحب ديستويفسكي وهي التي لم تعرفه يوماً أو تقدر حتى على نطق اسمه!