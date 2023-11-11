نتحدث رياضة

الإعلام الرياضي هذه الأيام في دائرة الضوء بالصوت والصورة تماماً، فقد نال تكريماً وتقديراً من العديد من الجهات بسبب أهميته في المجتمع، خصوصاً وأن الرياضة تصقل الأخلاق والشخصية، وتهذب النفوس وتساعد على بناء القدرات المهارية، ليس البدنية فحسب وإنما النفسية والفكرية، ولهذا أصبحت شريكاً أساسياً في البناء، وما تشهده الساحة حالياً وضع استثنائي بسبب ندوات الرياضة والإعلام، وهذه المرة وقف الإعلام الرياضي جنباً إلى جنب مع الثقافة والأدب ووضع ((رأسه برأس)) المثقفين حول أهميته ودوره في نشر الوعي والثقافة، الكاتب الواعي الذي يمسك القلم يجب أن يكون أميناً في طرحه في كل المناسبات، ويبعد أفراد المجتمع عن التشويش والإثارة وعن الأيادي الخفية، التي كثرت هذه الأيام في الساحة، ليس المحلية فقط إنما العربية بالمقام الأول والخليجية على وجه الخصوص!

شخصياً أعجبتني مبادرة معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ 42، بتنظيم حلقة عن أدبيات الرياضة، وهذا شعار مطلوب لأنها الأكثر شعبية بين أوساط الشباب، فمن حق المتلقي للرسالة الأدبية أن يعبر بطريقته، فهو يعمل دون ضجيج أو ضجة إعلامية.

شاهدت العمل بالمعرض الدولي للكتاب يسير وفق منظومة واضحة وكل متخصص يلعب دوره وفق ما رسم له، وهذا هو سر نجاح المنظومة الأدبية الثقافية المعرفية.. أقول إن شعار ((نتحدث كتباً)) جميل ومختصر ومفيد يصل بسهولة، والشيء الآخر الذي أسعدني هو أن الحضور كان إيجابياً فيصل الزائر بيسر إلى حيث ما يريد.. والملفت هو أن الجيل الجديد من الصغار يهوى القراءة، وهذه فرصة كبيرة للهيئات والمؤسسات التي تعنى بالشباب وميولهم؛ بأن يستفيدوا من هذه المناسبات الأدبية الكبيرة، فقبل أيام قدمت مدينة الإبداع دبي تحدي القراءة العربي حدثاً ثقافياً أدبياً كبيراً نال اهتمام الجميع، فهكذا هي بلادي تسابق الزمن من أجل الثقافة والكتابة والأدب والمعرفة الرياضية، وهو ما يزيدنا معرفة ووعياً من أجل التسلح بها، والنظر إلى مستقبل مزدهر نخدم فيه الوطن عبر سياسة ثقافة الأفكار الخلابة.. والله من وراء القصد