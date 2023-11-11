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أوبو تطلق سلسلة هواتف «فايند N3» القابلة للطي في دبي الخميس

11/11/2023 7:24:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفخر أوبو، العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، بالإعلان عن الإطلاق المرتقب لسلسلة فايند N3 في سوق الإمارات، حيث تضم السلسلة هاتفين ذكيين قابلين للطي بميزات احترافية يجسدان مزيجاً مثالياً من الابتكار والأناقة وقوة الأداء. هذا وتمثل هذه السلسلة قفزة كبيرة نحو المستقبل وعلامة فارقة في مجال تكنولوجيا الهواتف.

ويأتي إطلاق السلسلة نتيجة للطلب والحماس الكبير الذي يشهده سوق الهواتف القابلة للطي في دولة الإمارات، لذلك حرصت أوبو على تقديم هاتف فايند N3 القابل للطي، الذي يعكس جهود أوبو المستمرة لتقديم تصاميم مبتكرة وتكنولوجيا رائدة. ومن المقرر أن يتم الكشف الكبير عن السلسلة المرتقبة خلال حفل الإطلاق الرسمي في دبي يوم 16 نوفمبر، حيث سيقدم هذا الحدث الحصري تجربة تفاعلية للحاضرين، وسيسلط الحدث الضوء على الميزات المتطورة للهاتف، والتي تشمل ثلاث كاميرات احترافية، بما فيها كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة Periscope تليفوتوغرافية، لترتقي بمعايير التصوير بالهواتف الذكية وتوفر تجربة تصوير لا مثيل لها.

وقال تشي زوو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ((من خلال إطلاقنا لسلسلة فايند N3، نحن لا نقدم للسوق هواتف ذكية عادية، بل إننا نستهل حقبة جديدة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة، حيث تعيد هذه السلسلة رسم تجربة مستخدمي الهواتف القابلة للطي، وتلبي رغبات وتطلعات عملائنا. وعلى الرغم من تصميمه القابل للطي، فإن هاتف فايند N3 لا يستغني عن أي من الميزات الرائدة، بل إنه يضمن قدرات تصوير فوتوغرافي استثنائية وأداءً قوياً، مما يضمن تجربة لا مثيل لها لمستخدمينا)).

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