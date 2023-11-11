تصعيد حوثي في مختلف جبهات تعز

أعلنت مصادر عسكرية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، أمس، أن ميليشيا الحوثي جددت الأسبوع الماضي تصعيدها العسكري في مختلف جبهات القتال في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن المركز الإعلامي لمحور تعز، بياناً ذكر فيه أن ((ميليشيا الحوثي جددت، منذ الأسبوع الماضي، تصعيدها العسكري في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز، فيما شهدت الجبهات المحيطة بالمحافظة، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، بشكل شبه يومي)).

وأضاف المركز، إن الاشتباكات تركزت في الجبهة الشمالية الشرقية، والجبهة الغربية، في المحافظة فيما ألمح إلى أن قوات الجيش الحكومي ((أحبطت في الاشتباكات، أربع محاولات هجومية، اثنتان منها في منطقة كلابة شمال شرقي المحافظة، ومثلها في الجبهة الغربية لتعز، بالتحديد في جبهتي الدمينة، وجبل هان)).

وأفاد المركز بأن مدفعية الجيش الحكومي ((تمكنت من إحباط أعمال عدائية لميليشيا الحوثي في معظم الجبهات المحيطة بمحافظة تعز، وجبهتي مقبنة، والكدحة، بالريف الغربي للمحافظة، واستهدفت مدفعية الجيش الحكومي، مناطق حشد تجمعت فيها عناصر الميليشيا)).

وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز، سقوط إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين، من دون الإشارة إلى حصيلتهم، كما منعت المدفعية عناصر الميليشيا استحداث مواقع، وتحصينات جديدة.

يشار إلى أن قوات الجيش الحكومية تحكم سيطرتها على محافظة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها، بينما يفرضون عليها حصاراً مطبقاً منذ نحو تسع سنوات.

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