قصف كثيف على كييف بعد شهرين من الهدوء النسبي

أفاد الجيش الأوكراني، أمس، بأن القوات الروسية شنّت، الليلة قبل الماضية، هجوماً صاروخياً كثيفاً على العاصمة الأوكرانية كييف، والمنطقة المجاورة، المرة الأولى منذ أسابيع، وقصفت شرقي البلاد وجنوبيها بطائرات مسيّرة، وذلك بعد شهرين من الهدوء النسبي في العاصمة.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه من بين الطائرات المسيّرة الـ31، التي أطلقتها روسيا، تم اعتراض 19 منها، من دون تقديم المزيد من المعلومات عن طبيعة المسيّرات، التي أسقطها.

وقالت السلطات المحلية إن مسيّرتين، استهدفتا مبنى وبدأتا إطلاق نار، في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي البلاد فيما تحدثت كييف عن صد هجمات بمسيّرات، كما استهدفت صواريخ أيضاً المنطقة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن انفجارات وقعت بالقرب من العاصمة، داعياً الأوكرانيين إلى البحث عن مأوى في المخابئ. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو: بعد توقف طويل دام 52 يوماً، جدّدت (موسكو) هجماتها الصاروخية على كييف بينما رصد مراسلو وكالة ((فرانس برس)) وسط كييف دوي انفجارين قويين صباحاً، ورأوا خطوطاً في السماء فجراً وانطلقت صفارات الإنذار بعد ذلك بقليل.

ولدى سؤاله عن سبب إطلاق صفارات الإنذار بعد الانفجار، قال الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات عبر قناة تلفزيونية: ((تطير الصواريخ الباليستية بسرعة كبيرة جداً، وليست مرئية مثل صواريخ ((كروز)) على الرادارات)).

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها تعمل على توضيح ما إذا كانت العاصمة كييف قد استُهدفت بصاروخ باليستي من طراز ((إسكندر))، أو بصاروخ مضاد للطائرات من طراز ((إس 400)).

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت 19 طائرة مسيّرة، أطلقتها القوات الروسية في الليل على المناطق الجنوبية والشرقية.

وبحسب مراقبين، تستعد أوكرانيا لتجدد الهجوم الجوي الروسي هذا الشتاء، بعدما استهدفت ضربات منهجية العام الماضي، شبكة الطاقة الأوكرانية، ما حرم آلاف الأشخاص التدفئة أو الكهرباء في ظل درجات حرارة منخفضة جداً فترات طويلة.

وحذّرت كييف من أنها قد تهاجم منشآت النفط والغاز الروسية إذا كرّرت موسكو حملة الضربات على منشآت الطاقة الأوكرانية في فصل الشتاء. وعدّ وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، في مقابلة مع صحيفة ((بوليتيكو))، أنه سيكون ((من العادل)) أن تُستهدف منشآت النفط والغاز في روسيا إذا تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية لهجمات متواصلة.

في الأثناء، أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أن مسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية، أغرقت زورقي إنزال روسيين صغيرين في شبه جزيرة القرم، بيد أنه لم يتسنَّ تأكيد الهجوم على خليج فوزكا غربي ((القرم))، الذي وصفه محلل عسكري أوكراني، بـ((ضربة وخسارة كبيرة لروسيا)). ولم تصدر روسيا تعليقاً.

إلى ذلك، قال حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، إن المنطقة الجنوبية تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيّرات في الليل. وأضاف إن الهجمات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وألحقت أضراراً بمنشآت البنية التحتية للميناء، من دون الخوض في تفصيلات. وبالتزامن مع ذلك، صدّت الدفاعات الجوية في مناطق أوكرانية أخرى هجمات ليلية بالمسيّرات.

ميدانياً، تواجه القوات الأوكرانية هجمات من القوات الروسية حول بلدة أفدييفكا الواقعة على الجبهة الشرقية. وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي: ((جنودنا ونساؤنا ثابتون في قطاع أفدييفكا)).

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