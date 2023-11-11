كوريا الشمالية: «واقع جديد» لعلاقة بيونغيانغ وموسكو

رفضت كوريا الشمالية، الانتقادات الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن التعاون العسكري للبلاد مع روسيا. وقالت إن على واشنطن التعوّد على ((الواقع الجديد)) للعلاقة بين بيونغيانغ وموسكو.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيونغيانغ في بيان، أمس، أن بلينكن أعرب عما وصفته بـ((مخاوف)) لا أساس لها للعلاقة بين بيونغيانغ وموسكو، بحسب ما أوردته شبكة ((كيه.بي.إس.وورلد)) الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.

ووصف البيان تصريحات بلينكن بأنها غير مسؤولة، واستفزازية، وتصعد التوتر السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ولا تخفف ((مخاوف أمريكا)).

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن السبيل الوحيد لتخفيف القلق الأمريكي هو أن تتخلى واشنطن عن ((سياستها العدائية تجاه الدولتين، وعن عقلية الحرب الباردة)) وأن تسحب ((استفزازاتها السياسية وتهديداتها العسكرية وضغوطها الاستراتيجية)) على كوريا الشمالية وروسيا.

وكان بلينكن حذر روسيا من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الشمالية، وهو ما من شأنه أن يمثل انتهاكاً للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال بلينكن لصحافيين في سيئول، إنه ونظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، بحثا ((الإجراءات الإضافية التي من الممكن أن تتخذها بلادنا مع الشركاء، لزيادة الضغط على موسكو لكي لا تنقل التكنولوجيا العسكرية)) إلى بيونغيانغ.

ولكن الوزير الأمريكي لم يتطرق إلى أي تفاصيل بشأن المدى الذي قد تصل إليه الإجراءات الجديدة ضد روسيا.

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