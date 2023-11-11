حالة طوارئ وإخلاء ومخاوف من ثوران بركاني في أيسلندا

كشفت أيسلندا، أمس، عن حالة الطوارئ، وإخلاء قرية غريندافيك الساحلية بعد زلزال شديد ضرب جنوب غربي البلاد، ووفق مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي تم تسجيل نحو 800 زلزال بين منتصف ليل الجمعة وظهر أمس.

وذكرت شبكة ((سي.إن.إن)) الأمريكية، أن هذا من أكبر الزلازل التي تشهدها البلاد، مرجحةً أن تنتج ثوراناً بركانياً عند وصول الصهارة إلى غريندافيك.

وكذلك، أعلنت هيئة الحماية المدنية في أيسلندا حالة طوارئ، في أعقاب سلسلة من الزلازل، التي ربما تنذر بثوران بركاني وشيك. وأضافت الهيئة إن النشاط الزلزالي، يتركز في جنوب غربي شبه جزيرة ريكيانيس، ويحذّر أن ثوراناً بركانياً يمكن أن يحدث في النظام البركاني هناك في الساعات أو الأيام المقبلة.

وتابعت الهيئة أنه تم تسجيل ((تغييرات كبيرة)) في تكدّس المواد المنصهرة (حمم بركانية ذائبة)، تحت الأرض، بالقرب من قرية غريندافيك، التي يقطنها حوالي أربعة آلاف نسمة.

في ضوء ذلك، قررت الشرطة المحلية، وهيئة الحماية المدنية، إخلاء قرية غريندافيك، وإعلان الطوارئ. بينما ذكر بيان من مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا: ((في تلك المرحلة، من غير الممكن تحديد ما إذا كانت المواد المنصهرة ستصل إلى السطح، تحديداً وأين)).

وأضاف البيان: ((هناك مؤشرات على أن مجموعة كبيرة من المواد المنصهرة تتحرك في منطقة تمتد من سوندونجوكاجيجوم، في الشمال باتجاه قرية غريندافيك)).

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يقول مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي (IMO)، إنه يشعر بالقلق من انتشار كميات كبيرة من الصخور المنصهرة تحت الأرض ويمكن أن تظهر هناك، وظل الموقع خاملاً لمدة ثمانية قرون حتى ثورانه في الأعوام 2021، و2022، و2023.

كما تم تسجيل آلاف الهزّات الأرضية حول بركان ((فاغرادالسفيال)) القريب في الأسابيع الأخيرة، وتركزت في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، التي ظلت خاملة للنشاط البركاني لمدة 800 عام قبل ثوران عام 2021.

وأول من أمس، أدى النشاط الزلزالي المتزايد في المنطقة إلى إغلاق عدد من الأماكن، وتم تسجيل أكثر من 20 ألف هزّة أرضية جنوب غربي أيسلندا منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة البحرية الدولية، في بيان، إن تغيرات كبيرة حدثت في النشاط الزلزالي، مع تحرك الهزّات نحو غريندافيك على مدار اليوم. وأضافت إنه من المحتمل أن تكون الصهارة قد امتدت تحت البلدة، وقالت المنظمة البحرية الدولية: ((إن كمية الصهارة الموجودة أكبر بكثير مما لوحظ في أكبر عمليات خروج الصهارة المرتبطة بثوران فاغرادالسفيال)).

وتعد أيسلندا واحدة من أكثر المناطق نشاطاً جغرافياً في العالم، حيث تضم حوالي 30 موقعاً بركانياً نشطاً، وتحدث الانفجارات البركانية عندما ترتفع الصهارة، وهي أخف من الصخور الصلبة المحيطة بها، إلى سطح الأرض من أعماقها.

ومن بين سلسلة الزلازل الليلية التي سجلتها أيسلندا، 15 زلزالاً بقوة أكبر عن ثلاث درجات، واثنان بقوة أكبر عن أربع درجات، بحسب ما أوردت قناة ((آر.يو.في)) الإذاعية الصباحية. في الأثناء، حذرت السلطات المحلية في أيسلندا، عبر تنبيهات متتالية، تسلط الضوء على العلامات المتزايدة للنشاط البركاني، وتنبّه من مخاطر الغازات السامة والأدخنة الكثيفة التي تصاحب الحمم البركانية والحرائق التي تخلفها.

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