تقارير: صفقة تبادل الأسرى في مرحلة متقدمة

ذكر موقع إخباري أمريكي، أمس، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسيرات وأسرى أطفال بين إسرائيل وحركة ((حماس)) وصلت إلى مرحلة متقدمة، بحسب ما أورد موقع ((سكاي نيوز عربية)) أمس.

وأوضح موقع ((بوليتكو)) الأمريكي أن المسؤولين الإسرائيليين يبدون تفاؤلاً حذراً بشأن الوصول إلى صفقة تبادل أسيرات وأسرى أطفال مع حركة ((حماس))، رغم استمرار القتال بين الطرفين منذ 36 يوماً.

لكنّ هؤلاء المسؤولين، الذين لم يكشف الموقع أسماءهم لحساسية موضوع المحتجزين، أكدوا أن صفقة كهذه - في حال تمت - ستكون مؤقتة ومحدودة.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين اثنين أن الصفقة ستشمل على الأرجح بضع عشرات من الأطفال والمسنين الإسرائيليين، وبعضهم يحمل منذ ذوي الجنسيات المزدوجة، بينهم أمريكيون.

وذكرا أن إضفاء الطابع الرسمي على الهدن الرسمية في شمالي غزة ساعد في إحداث تقدم في مفاوضات التبادل، عبر الوسطاء القطريين والمصريين.

هدن إنسانية وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وافق في وقت سابق على هدن إنسانية لمدة 4 ساعات يومياً، بناءً على طلب أمريكي، وذلك بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن استمرت نحو أسبوعين.

ومع ذلك، حذّر المسؤولون من أنه لا تزال العديد من القضايا العالقة التي يمكن أن تعصف بالصفقة، بما في ذلك امتناع ((حماس)) عن تقديم قائمة كاملة بالمحتجزين لديها في غزة.

وطبقاً لهؤلاء، فإن حركة ((حماس)) تطالب بوقف إطلاق نار أو هدنة إنسانية تصل إلى أسبوع. ويقول ضابط ((الموساد)) السابق، ديفيد ميدان، الذي عمل في السابق منسقاً لشؤون الأسرى والمحتجزين لدى نتنياهو ((إن هناك شيئاً ما يحدث تحت السطح)).

وأضاف أن الهدن الإنسانية التي وافق عليها نتنياهو قد تساعد في ((بعض الخطوات الإيجابية)).

في الأثناء، كشفت ((القناة 13)) الإسرائيلية عن وجود مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة تبادل للأسرى المدنيين بأعداد كبيرة، لا تشمل جنوداً إسرائيليين.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في مفاوضات الأسرى، بأن حركة ((حماس)) تطالب بالتهدئة في غزة وإطلاق سراح أسرى أمنيين وإدخال الوقود للقطاع.

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