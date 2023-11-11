المستشفيات عنوان لاحتدام القتال في غزة

تدور معارك كثيفة بين إسرائيل ومقاتلي ((حماس)) في شمال قطاع غزة، ما يزيد من صعوبة وضع مستشفيات القطاع التي باتت ساحة رئيسية للحرب، حيث أكدت مصادر أن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته الجوية والمدفعية في محيط عدة مستشفيات رئيسية بمدينة غزة وشمالها، لاسيما مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع، في وقت تستمر الاشتباكات العنيفة في محاور ومناطق عدة في مدينة غزة.

وفي اليوم السادس والثلاثين للحرب، بات 20 من مستشفيات القطاع الـ 36 ((خارج الخدمة)) بحسب مكتب الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة.

ووقعت أمس، انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار في مدينة غزة في شمال القطاع.

ولقي أكثر من 11078 فلسطينياً حتفهم، بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزة، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وتعرض مستشفى الشفاء لإطلاق نار، بحسب مديره محمد أبو سلمية الذي قال: ((طوال الليل (قبل الفائت) تعرض مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة لقصف مدفعي كثيف وقطعت الكهرباء لأربع ساعات في الشفاء بسبب استهداف مولد الكهرباء)). وناشد ((المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف)).

وقالت تقارير إنه لا يزال هناك 1500 مريض في مجمع الشفاء، إلى جانب 1500 من العاملين في المجال الطبي وما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف شخص يبحثون عن مأوى.

إطلاق نار

وقال أبو سلمية، متحدثاً عبر الهاتف وسط أصوات إطلاق النار والانفجارات: ((ليست هناك كهرباء. توقفت الأجهزة الطبية. المرضى، وبالأخص في الرعاية المركزة، بدأوا في الموت)).

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ((تطلق النار على أي شخص خارج أو داخل المستشفى))، وتمنع الحركة بين المباني في المجمع.

وقال: ((سنبقى ولن نغادر مهما كان الثمن))، وأضاف: ((سنجري عمليات على ضوء الشموع)).

ومات خمسة مرضى بعد توقف مولد الكهرباء، بينهم رضيع مبتسر، بعد نفاد الوقود من آخر مولد كهرباء، وفق ما ذكره مدحت عباس، المتحدث باسم وزارة الصحة.

وقال الطبيب مروان أبو سعدة مدير قسم الجراحة في مستشفى الشفاء: ((قصفوا غرفة العناية المركزة. يطلقون النار ويقصفون كل مكان حول المستشفى، لا يمكنكم الدخول أو الخروج من المستشفى. الوضع في المستشفى خطير جداً جداً)).

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء ضربات على مبنى العناية المركزة الذي يضم نحو 60 مريضاً، بحسب المستشفى.

الصحة العالمية

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن منظمته ((منزعجة بشكل كبير)) بسبب تقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية، قرب مستشفى ((الشفاء)).

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي((إكس)) أن ((الكثير من موظفي الصحة، الذين اتصلنا بهم، اضطروا لمغادرة المستشفى، بحثاً عن مكان آمن. ويتحدث آخرون عن أنهم لم يتمكنوا من التحرك بسبب مخاطر أمنية))، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ((واي.نت)).

وأضاف: ((يضطر الكثير من الآلاف، الذين لجأوا إلى المستشفى، لإخلائها، بسبب المخاطر الأمنية، بينما لا يزال الكثيرون هناك)).

وعبر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني باسم اللجنة عن ((صدمته للصور والمعلومات الآتية من مستشفى الشفاء)).

وقال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: ((لا يمكن أن يكون هناك تبرير لأعمال الحرب في منشآت الرعاية الصحية، والتي تتركها بلا كهرباء ولا غذاء ولا مياه)).

وصورت إسرائيل مستشفى الشفاء بأنه مركز القيادة الرئيسي لـ ((حماس))، الأمر الذي ينفيه المسؤولون الصحيون في المستشفى. وقال الكولونيل بالجيش الإسرائيلي، موشيه تيترو، إن اشتباكات وقعت أمام المستشفى، لكنه نفى أن يكون تحت الحصار أو تحت هجوم مباشر. وقال إنه على اتصال بمدير المستشفى، وإنه عرض ممراً آمناً للراغبين في المغادرة من خلال الجانب الشرقي للمجمع.

وفي أنحاء أخرى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات إسرائيلية باتت على بعد 20 متراً من مستشفى القدس في حي تل الهوى بمدينة غزة، وسببت ((حالة من الخوف والذعر الشديد)) بين 14 ألف نازح يحتمون بالمكان.

معارك شرسة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمق توغلها وتخوض قتالاً مباشراً في مخيم الشاطئ للاجئين ومحاور أخرى في مدينة غزة، في حين لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم في غارات متنقلة على القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين. وذكرت صحيفة ((هآرتس)) على موقعها الإلكتروني أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا وستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، وأعمارهم ومناطق سكناهم.

وبدوره، ذكر موقع ((واللا)) الإخباري الإسرائيلي الواسع الانتشار أن الجنود وهم من وحدات النخبة مثل ((غفعاتي)) و((شلداغ))، قتلوا خلال معارك وقعت في شمال غزة.

وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 43 جندياً منذ بداية الهجوم البري.

وفي المحصلة، قتل 359 جندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

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