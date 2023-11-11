تفاقم فاتورة الحرب هل يعجّل بـ«مفاوضات سلام» روسية أوكرانية؟

بينما تتسارع المخاطر الجيوسياسية في بقع مشتعلة حول العالم، وفي خضم تفاقم فاتورة الحرب الأوكرانية، تطفو إلى السطح أنباء متصلة بمدى إسهام هذه التطورات في التعجيل بمفاوضات سلام تنهي الحرب في أوكرانيا، لاسيما في ظل كلفة الدعم الباهظة التي يقدمها الغرب، الأوروبي، والأمريكي، لكييف، فيما لم تستطع الأخيرة، عملياً، تحقيق انتصار ملموس في الميدان، تعيد من خلاله السيطرة على الأراضي التي فقدتها.

تتزامن فاتورة الدعم الغربي، المكلفة، مع أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة، في خط متوازٍ مع الضغوطات التضخمية التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية، وغيرها من الأزمات ذات الصلة، في ظل حالة عدم اليقين، المسيطرة على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن العديد من التطورات التي تفرض مشهداً ضبابياً، يثقل كاهل الأوروبيين، ويعزز الأصوات المنادية لإعادة النظر في المساعدات السخية إلى أوكرانيا.

فيما ينبّه محللون إلى أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ينذر بمقاربات جديدة، مرجّح لها أن تمثل ((انفراجة)) مأمولة في الحرب، لكن التفاصيل تحتوي على ((أسئلة جدلية))، لامتناهية، بشأن ماهية التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف؟ وهل تقبل روسيا بوقف إطلاق النار دون تحقيق كامل أهدافها العسكرية في العملية العسكرية؟ وغيرها من الأسئلة التي تفرض نفسها كلما طرحت مسألة المفاوضات بشكل أو بآخر.

في خط متوازٍ مع الأنباء المتواترة بخصوص ضغط الغرب على الأوكرانيين، للقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الروس، وبحث أنماط التنازلات المختلفة التي يمكن مناقشتها، وبالتالي تقديمها.

طبقاً لما نقلته شبكة ((إن.بي.سي))، الأسبوع الماضي، عن مصادر أمريكية، فإنّ مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، ناقشوا وأوكرانيا، سيناريوهات مختلفة مفاوضات سلام محتملة مع روسيا؛ بغية إنهاء الحرب المستعرة، المستمرة منذ 24 فبراير 2022.

تضمنت المحادثات، طبقاً للأنباء المتواترة، وضع خطوط عريضة لما يمكن أن تتخلى كييف عنه في سبيل التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب مع روسيا، ذلك في وقت تثار فيه مخاوف غربية من أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، مع عدم قدرة الأوروبيين والأمريكيين على مواصلة دعم أوكرانيا (لاسيما في ظل الكلفة الباهظة التي تتكبدها بروكسل في سياق دعمها لأوكرانيا، في وقت تعاني الاقتصادات الأوروبية ضغوطات واسعة، لها تأثيرات اجتماعية، وسياسية أوسع).

كما يعاني الأوروبيون أزمات اقتصادية واسعة المدى، وسط تنامي الضغوطات التضخمية، التي خلفت حالات متعددة من الحنق الشعبي. في وقت أنهكت القارة العجوز نتيجة دعمها لأوكرانيا. وإذ تقر كييف بحقيقة أن ((دعم أوكرانيا تحوّل إلى عبء على الغرب))، فإن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي عادة ما يستجدي الدعم في عديد من اللقاءات، والخطابات، يتمسك بأنه ((لا بديل عن مواصلة دعم بلاده)).

كذلك نفى الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كييف، الأسبوع الماضي، وجود ضغوطات أوروبية وأمريكية على بلاده؛ للانخراط في مفاوضات أو ((التنازل عن شيء ما)).

بينما لا ينذر المشهد السياسي الراهن، وكذلك الواقع الميداني على الأرض، بإمكانية التوصل، على المدى القصير، وربما المتوسط، إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة. لكن طول أمد الحرب، وعدم تحقيق أوكرانيا تقدم ملموس، ربما يدعم سيناريو المفاوضات.

فيما تظهر استطلاعات أن نسبة كبيرة من الأوروبيين يوافقون على إجراءات الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، إلا أن فاتورة الدعم تلك لا تزال تشكل حملاً ثقيلاً على اقتصادات عديد من هذه الدول، ربما تثير خلافات داخلية تهدد الإجماع الأوروبي.

تغير الاستراتيجيات

يقول الصحافي والباحث في جامعة ((الصداقة بين الشعوب))، ديمتري بريجع، من موسكو، لـ((البيان))، إن الولايات المتحدة بدأت تدرك أن استمرار التصعيد - في أوكرانيا- لن يغير أي شيء، كما لن يعود بالإيجاب على المنطقة، وإن كييف لن تستطيع بشكل أو بآخر، استرجاع المناطق التي فقدتها، وإن المعركة سوف تستمر لسنوات.

بالتالي، من المهم أن يكون هناك تغيير فعلي، لاسيما أن هناك توجهات سياسية عديدة داخل الولايات المتحدة، لديها نظرة سلبية بخصوص دعم أوكرانيا، خاصة أن هذا الدعم لم يجنِ أي ثمار، وعلى افتراض أن استمرار الحرب ليس في مصلحة الغرب ولا أوكرانيا نفسها.

واعتبر بريجع أن الانتخابات التالية في كل من روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة، عوامل تحدد طبيعة التغييرات التي يمكن أن تحدث في هذا الملف، بحسب نتائج الانتخابات وسياقاتها (..).

ويشدد على ((أن المفاوضات قادمة لا محالة))، ملمحاً في الوقت ذاته، إلى أن الحرب في غزة لها تداعياتها الكبيرة على الحرب الأوكرانية، لاسيما أن الأولى أسهمت في ((نسيان الملف الأوكراني))، رغم تطمينات وتأكيدات واشنطن عكس ذلك، لكن في نهاية المطاف، ثمة ترتيبات مغايرة بالنسبة للولايات المتحدة، تفرضها ((الحرب في غزة))، على البيت الأبيض لـ((رسم استراتيجية جديدة)).

ويختتم بريجع حديثه مع ((البيان)) بالإشارة إلى أن ((استراتيجية الولايات المتحدة لم تعطِ أي نتيجة في أوكرانيا.. ويمكن، بعد الانتخابات الرئاسية، أن يحدث نوع من المفاوضات في تقديري)).

ووفق البيانات التي كشف عنها مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الشهر الماضي، فإن التكتل خصص 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا (منذ 2022)، كما يتم إنفاق هذا المبلغ أيضاً على المساعدات العسكرية.

تشكل هذه الفاتورة - جنباً إلى جنب وكلفة الخسائر التي تكبدتها أوروبا؛ جراء العقوبات وارتداداتها -، جانباً مظلماً يكشف حجم المعضلة الأوروبية.

التخلي عن كييف

يصرح مؤسس مركز ((بروجن)) للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، من برلين، لـ((البيان)) أن ((الحديث عن مفاوضات سلام محتملة في أوكرانيا يطفو إلى السطح منذ تنامي التطورات السريعة ((الحرب في غزة))، والهرولة الغربية، لاسيما الأمريكية إلى دعم إسرائيل)).

ورجّح أن ((الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد أوكرانيا ثانية، بعد هزيمة كييف الكبيرة - وإن لم تعترف الأخيرة بذلك -، إذ وجدت واشنطن في حيثيات ((الحرب في غزة))، أمراً موائماً، لتسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط أكثر منه على موضوع أوكرانيا، رغم استمرار دعم كييف)).

ويستطرد: حالما نقرأ خطاب الرئيس الأوكراني، نجد أنه يستجدي الغرب من أجل عدم نسيانه، حتى أنه قال إن أوكرانيا أصبحت من المنسيات بعد ((الحرب في غزة))، وطالب أكثر عن مرة باستمرار المساعدات. ونوّه زيلينسكي برفض الكونغرس أو تجاهله تقديم مساعدات إضافية لكييف في الآونة الأخيرة، واعتبارها عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الأمريكي دون جدوى.

وتحدث قاسم عن الضغوطات التي تواجهها الدول الأوروبية (لاسيما ألمانيا، وفرنسا). أما فيما يخص تقديم المساعدات لأوكرانيا، ومدى جدوى ذلك، فإنه يلفت إلى أن ((الأيام المقبلة سوف تكشف عن تخلي الولايات المتحدة، وحلفائها في حلف ((الناتو))، عن أوكرانيا، رويداً رويداً))، مشدداً على تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على هذا التوجه الغربي.

يبرز في هذا السياق، ((فشل ((الهجوم المضاد)) الأوكراني في تحقيق الأهداف المنشودة))، مردفاً: ((ثبت للغربيين أن ((الهجوم المضاد)) لم يأتِ أكله، وأن كل المساعي في هذا الصدد باءت بالفشل، حتى إن الغرب عرّض أمواله وأسلحته للخطر، إذ تم تدمير آليات عسكرية بالكامل بمجرد وصولها إلى أوكرانيا.. من هنا بدأ الغربيون يعيدون التفكير في دعم كييف.. كذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة، التي ليس بجديد عليها التخلي عن الحلفاء عندما تجد أن دعمها لم يعد يجدي نفعاً (..))).

بيد أن السؤال الأهم، في تقدير مؤسس مركز ((بروجن)) للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، يتعلق بالموقف الروسي، فـ((هل يقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار دون تحقيق كامل الأهداف التي سعت إليها بلاده؟، قبل أن يجيب بالقول: ((أشك في ذلك، خاصة أن الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، في موقف لا يحسدون عليه))، (في إشارة إلى استثمار روسيا الوضع الراهن لمصلحتها؛ للمضي قدماً في عمليتها الخاصة، وتحقيق كامل الأهداف العسكرية).

هل دمّرت الولايات المتحدة أوروبا؟

بينما تستخدم روسيا ورقة ((الخسائر الأوروبية))، ضمن محاولاتها الضغط على دول القارة العجوز، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، الأربعاء الماضي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ((تاس)) الروسية، ((الولايات المتحدة دمّرت أوروبا))، وشدد على أن واشنطن تضر بمن وصفهم بـ((أتباعها الأوروبيين))، كما أن واشنطن ((تعرّضهم إلى الإفلاس))، مستفيدة على الجانب الآخر بمكاسب اقتصادية واسعة جراء ذلك.

وفيما أدلى الوزير الروسي - خلال تصريحاته - بتقديرات تكبّد الشركات الأوروبية خسائر تصل قيمتها إلى 250 مليار يورو؛ نتيجة العقوبات الأحادية، فإن لافرورف تحدث بموازاة ذلك عن المكاسب التي تجنيها الولايات المتحدة من المشهد الراهن، بما في ذلك ((فرض الغاز الطبيعي المسال، الأمريكي، بثمن باهظ على دول الاتحاد الأوروبي)).

وزير الخارجية الروسية، تطرّق أيضاً إلى ((دفع واشنطن، دول القارة العجوز إلى التخلي عن كل ما هو روسي، فإنها (أي الولايات المتحدة) تشتري المواد الخام واليورانيوم من موسكو، كما وضع لافرورف يده على واحدة من الملفات المثيرة للجدل منذ توسع العقوبات الأوروبية، بشكل متسارع، بعد الحرب الأوكرانية، في وقت يعتقد مراقبون بأن الدول الأوروبية ((أطلقت النار على قدميها)) من خلال تلك العقوبات.

على الجانب الآخر، اتخذت البلدان الأوروبية خطوات جادّة، على صعيد تعزيز موقفها في مواجهة التداعيات التي أسفرت عنها حرب أوكرانيا، ومساعيها لفطام نفسها عن الغاز الروسي، والتخلي عن موسكو عموماً، بما في ذلك إيجاد بدائل ملائمة تضمن تدفق الغاز، بما في ذلك الغاز القادم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ اكتسبت أوروبا ((مناعة)) نسبية (وربما مؤقتة) ضد ارتدادات الحرب.

الموقف الروسي

ويقول الأكاديمي والباحث السياسي، رامي القليوبي، من موسكو، لـ((البيان))، إنه ((إذا كان لافروف يتحدث عن تدمير الولايات المتحدة لأوروبا، فهذا فيه مبالغة.. إذ ربما التعبير الأدق يعكس الموقف الروسي بأن أمريكا أخضعت أوروبا عسكرياً، واقتصادياً، وهذا الخضوع مستمر منذ سنوات طويلة، ذلك أن واشنطن كانت تعطل دائماً مشروعات الغاز الروسية؛ لفرض الغاز الطبيعي المسال، الأمريكي، رغم تكلفته العالية، وكذلك تضغط على أوروبا لتشديد العقوبات ضد روسيا (..))).

وينوّه القليوبي بأن ((الطرفين: الروسي، والأوروبي، هما الخاسران، بينما الطرف الأمريكي، هو المستفيد نسبياً، ذلك أنه نظراً للبعد الجغرافي عن أوروبا، فواشنطن غير مرتبطة بشكل كبير مع موسكو تجارياً، مثلما هو حال بروكسل، لذلك كانت هناك مكاسب أو على الأقل خسائر أقل للولايات المتحدة مقارنة مع الاتحاد الأوروبي؛ جراء العقوبات المفروضة على موسكو)).

ويستخدم العديد من أنصار ((السلام)) في أوروبا، تلك المفارقة لدعم وجهات النظر المنادية بضرورة الجلوس مع موسكو على الطاولة في محادثات لإنهاء حربها ضد كييف بعد التوصل لاتفاق وحل وسط لجميع الأطراف، ذلك بالنظر إلى أن استمرار الحرب من شأنه أن يوسع دائرة الخسائر بالنسبة للطرفين الروسي والأوروبي بشكل خاص، بما يعرّض الاقتصادي الدولي لمزيد من الهزّات العنيفة، والمتتالية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز