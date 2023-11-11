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خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي

11/11/2023 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، حفل استقبال أقامه عبدالله بخيت الكتبي، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة خليفة بخيت الكتبي. وأعرب عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في صالة أفراح الهيلي في مدينة العين، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوين.

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