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ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الكتبي والكيبالي

11/11/2023 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عصر أمس، حفل زفاف مطر عبدالله عبيد بن صليج الكتبي، إلى كريمة مطر عبدالله مطر الكيبالي، بمنطقة سهيلة في رأس الخيمة. وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

تراث

وقدمت إحدى الفرق الحربية، فنونها التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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