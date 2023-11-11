ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الكتبي والكيبالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عصر أمس، حفل زفاف مطر عبدالله عبيد بن صليج الكتبي، إلى كريمة مطر عبدالله مطر الكيبالي، بمنطقة سهيلة في رأس الخيمة. وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.
تراث
وقدمت إحدى الفرق الحربية، فنونها التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
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