«صوت المتعامل» يعزز التواصل المجتمعي في شرطة دبي

بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء طيار أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، التقى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة ((صوت المتعامل)) التي نظمها المركز بهدف تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركته في إبداء الملاحظات والمقترحات، بحضور العقيد خميس الشامسي، نائب مدير إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.

وقال العميد حسن السويدي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وأكد العميد السويدي، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي، بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وقدم العميد السويدي، شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.

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