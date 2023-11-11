مجلس شرطة دبي لخدمة المجتمع يستعرض حملات التوعية الأمنية

استعرض مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، حملات التوعية الجنائية والمرورية والاجتماعية التي تنفذها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، للاجتماع الدوري للمجلس، الذي عقد في نادي ذخر لكبار المواطنين، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد اللواء العبيدلي، خلال اللقاء حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع، من خلال الخروج بمبادرات ومقترحات مشتركة، تسهم في تعزيز أمنه وأمانه وسعادته، مشيراً إلى أهمية تحقيق أهداف المجلس عبر تفعيل المقترحات التي يتم طرحها من قبل الأعضاء في مختلف المجالات.

واستعرض الحضور، قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها خلال الفترة الماضية.

وقدم العقيد الدكتور سعود الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، شرحاً للحضور عن حملات التوعية في شرطة دبي، مشيراً إلى أن مرتكزات التوعية الأمنية تتمثل في تعزيز الوعي الأمني والمروري وثقافة احترام القانون، والإدارة المبتكرة والفعالة والمؤثرة للتوعية الأمنية، وتحفيز الحوار والتفاعل الإيجابي مع كل فئات المجتمع، والتعامل الاستباقي مع التحديات والظواهر الأمنية والمرورية.

وقال العقيد سعود الرميثي، إن وسائل التسويق لحملات التوعية تتمثل في الوسائل التقليدية وهي الإذاعة والتلفزيون، الصحف والمجلات، المواد المطبوعة، والمعارض والمؤتمرات، وشاشات الإعلانات، والرسائل النصية، والوسائل الإلكترونية.

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