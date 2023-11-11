إطلاق أول إطار مرجعي عالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

نظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، في إمارة الشارقة، ندوة بعنوان: ((الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: تأليف، تعليم، تدريب))، وأطلق في الندوة الإطار المرجعي الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، الذي يعد أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وهدفت الندوة التي عقدت في دبي، إلى تعريف الحضور بأهمية الإطار المرجعي ومميزاته في تعليم اللغة العربية، لاسيما للناطقين بلغات أخرى. وشارك في الندوة، نخبة من الخبراء والمختصين الذين ساهموا في إعداد هذا الإطار.

وتأتي هذه الخطوة، استجابة لتطلعات القيادات الخليجية في تعزيز اللغة العربية، لاسيما في ظل التطورات الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. واعتمدت الندوة برنامج ((الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (تأليف – تعليم – تدريب)))، كجزء من مبادرة تطوير سياسات تعليم اللغة العربية في دول الخليج للدورة الدراسية 2022/2021.

ويهدف البرنامج، إلى إعداد إطار متكامل لمعايير تأليف وتعليم وتدريب مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بالتركيز على ضمان توافق هذه المعايير مع الممارسات الدولية، وتحديد آليات تقويمها بمراعاة للمعايير العلمية الحديثة.

وبعد إصدار الإطار، سيجرى تحديث دوري بإشراف لجنة من ذوي الاختصاص. كما سيتم تنظيم دورات تدريبية متنوعة للعاملين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بما يتناسب مع الإطار المرجعي الجديد.

وتتضمن الخطة، تحضير أدلة تفسيرية للإطار وسلسلة تعليمية حديثة باستخدامه، بهدف تحقيق تطوير فعّال في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

وعقدت الندوة بحضور مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وشكّلت فرصة لتبادل الخبرات والأفكار في هذا المجال المهم.

وأشار الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية بالشارقة، إلى أهمية هذا البرنامج في رصد التجارب العالمية والعربية في مجال معايير تأليف وتعليم وتدريب مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، وتحليل منطلقات هذه التجارب وأهدافها وإجراءاتها، وما أسفرت عنه من نتائج، للاستفادة منها في بناء الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

وأضاف: ((يسعى البرنامج إلى تلبية الضرورات الملحة لوجود مناهج ذات معايير تم بناؤها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتطوير محتوى مناهج اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، في ضوء معايير الجودة العالمية، وكذلك في ضوء أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعرف المواصفات المعيارية التي ينبغي أن تتصف بها مناهج اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في مجال الأهداف، والمحتوى، وطرائق التدريس واستراتيجياته، والوسائل التعليمية وتقنياتها، والأنشطة التعليمية، واستراتيجيات التقويم)).

وتابع الحمادي: ((وتنفيذاً لهذا البرنامج أعد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، خطة لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه المرجوة، وذلك من خلال نشاطات وآليات تنفيذه، والتي تضمنت: مراجعة نتائج برامج مكتب التربية العربي وأجهزته في تعليم وبناء مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الحديثة في بناء مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها، والاطلاع على الدراسات التي تمحورت حول المواصفات المعيارية لتطوير مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودراسة جمع الوثائق والأطر والدراسات السابقة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ومراجعتها وكتابة أدبيات الدراسة ومنهجيتها، ومن ثم إعداد الدراسة وتحكيمها ورصد النتائج وتوصياتها ومقترحاتها)).

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