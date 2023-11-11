«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية... ربع قرن في ترسيخ الاستدامة

يدخل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي يعقد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، عامه الـ25 بزهو وثقة كبيرين بفعل الإنجازات الهائلة التي نجح في تحقيقها عبر هذه المسيرة الطويلة، والتي انطلقت في العام 1999.

وتحظى دورة معرض ((ويتيكس))، ودبي للطاقة الشمسية 2023 التي تنظم تحت شعار ((في طليعة الاستدامة))، بأهمية خاصة كونها تعقد في عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومتزامنة مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

كما يسهم تنظيم هيئة كهرباء ومياه دبي، للدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023، بالتزامن مع المعرض، في استقطاب المزيد من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

وبالإضافة إلى العارضين من أكثر من 62 دولة الذين يعرضون أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، شهدت نسخة هذا العام توسعاً مثيراً للإعجاب في مجالاتها، بما في ذلك المدن المستدامة والبنية التحتية للسيارات الكهربائية والتمويل المستدام، كما تتيح دورة العام الجاري، للزوار المشاركة في عدد كبير من الندوات التي تقدم نظرة ثاقبة لهذه القطاعات المدمجة حديثاً.

وفيما يتعلق بأبرز السمات لنسخة هذا العام فهو تضمنها قطاعاً موسعاً لمنصات تفاعل الجمهور مثل المائدة المستديرة للقيادة، ومختبر المبتكرين، ومركز إعمار للاستدامة. كما سجلت الأجنحة الوطنية، نمواً كبيراً، بالإضافة إلى مشاركين جدد من دول مثل الأرجنتين وفرنسا، ما يؤكد الجاذبية العالمية التي يحظى بها هذا الحدث وأهميته.

أرضية صلبة

وكان معرض ((ويتيكس)) في دورته الأولى عام 1999 واعداً، على الرغم من كونه كان متخصصاً فقط في مجال إدارة المياه وحلول الترشيد، إذ رسخ الأرضية الصلبة لتطور المعرض وتوسع مجالاته، وشكلت هذه الدورة الناجحة، مدخلاً مهماً لتوسيع مجالات المعرض، حيث جرى في دورة معرض ((ويتيكس)) عام 2001 ضم مجال الطاقة إلى أجندة المعرض، فيما تم إضافة البيئة وإدارة النفايات إلى برنامجه في دورة العام 2004.

في دورة المعرض في العام 2008، تمحورت غالبية الفعاليات على البحث عن حلول المباني الخضراء، والاهتمام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتتطور أجندة المعرض في العام 2011، بإضافة معرض ((سمارتك)) المعني بتوفير حلول حديثة ومبتكرة لعرض وتسويق المنتجات الاستهلاكية الموفرة للكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تكنولوجيا المباني الخضراء والمنتجات الصديقة للبيئة، فيما شهدت أجندة دورة المعرض في العام 2012، إضافة تقنيات النفط والغاز وإنتاج الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والشبكات الذكية، ليتم التركيز في دورة العام 2013 على تقنيات الوقود الأحفوري، بما في ذلك أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط وعمليات الاستخراج والتكرير والتوزيع والتصدير وكل ما يتعلق بهذه الأنشطة .

ونتيجة مكانته العالمية التي ترسخت عاماً بعد آخر، شهدت دورة العام 2017 من ((ويتيكس))، مشاركة 1950 شركة عارضة من 50 دولة. وامتد المعرض على مساحة وصلت إلى 70 ألف متر مربع، كما شهدت الدورة نفسها إضافة ندوات متخصصة حول الطاقة، لتتسع المشاركات بشكل واضح في دورة عام 2018، حيث بلغت 2100 شركة عارضة من 53 دولة، وامتد المعرض على مساحة 78.413 متراً مربعاً.

وفي الدورة ذاتها، تمت إضافة ندوات منصة الاستدامة وندوات معرض دبي للطاقة الشمسية، ومنصة المياه وقطاع الابتكار، وندوات منصة الابتكار، وتوالت الزيادة النوعية والعددية في دورة معرض ((ويتيكس)) في العام 2019، لتصل إلى مشاركة 2350 شركة عارضة من 56 دولة. وامتد المعرض على مساحة 85.000 متر مربع، فيما تزامن المعرض مع انعقاد المؤتمر العالمي لتحلية المياه في دبي، الذي نظمته الجمعية الدولية لتحلية المياه.

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