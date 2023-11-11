انطلاق مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري في أبوظبي

كشفت الدكتورة مي أحمد الجابر، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن الإصابة بمرض السكري في دولة الإمارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة الإصابة بالمرض وفق الاتحاد الدولي للسكري في تقرير العام 2021 نحو 12.3 % من السكان، بمعدل 1.2 مليون إصابة منهم 90 % إصابة بالنوع الثاني للسكري، كما أن معظم الإصابات ترتكز بين الفئة العمرية من 40 ـ 70 عاماً.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري أمس في أبوظبي، الذي ينظمه مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، التابعين لمجموعة M42، على مدار يومين، حيث يأتي بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السكري واليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر من كل عام.

وعزت الدكتور مي الجابر، الانخفاض إلى تكثيف العمل على رفع المقدرات العلاجية للكوادر الطبية، وتوفير أحدث الأدوية والعلاجات والفحص المبكر، إلى جانب المبادرات التي تنظمها المؤسسات والهيئات الصحية في الدولة، والتي تتناول أهمية التشخيص المبكر والسيطرة على مرض السكري وتثقيف المرضى ومقدمي الرعاية من خلال توفير الموارد والمواد الجديدة الملائمة لمجتمع دولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة واسعة، بحضور نخبة من الشخصيات الدولية المتخصصة بمرض السكري لمعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بإدارة المرض، في حين تعرّف المجتمع الطبي على أحدث التطورات في رعاية السكري خلال جلسات حوارية ونقاشية بناءة، انعقدت بحضور لفيف من الخبراء الطبيين البارزين عالمياً.

وافتتح المؤتمر الدكتور محمد الخطيب، رئيس المؤتمر، والمدير الطبي، واستشاري الطب الباطني والسكري والغدد الصماء، بمركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، حيث ألقى كلمة افتتاحية ملهمة شدد خلالها على أهمية التعاون والتكاتف لإطلاق أفضل الابتكارات في مجال السكري.

ورحب الخطيب، بالعقول النيرة التي حضرت المؤتمر لاستشراف المرحلة المقبلة. وقدمت الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مهمة حول أحدث المستجدات في الإرشادات التوجيهية حول مرض السكري، وتناولت معايير رعاية السكري القائمة على الدلائل.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر قالت: ((يمثل مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية السنوي حدثاً مهماً يهدف إلى تثقيف مجتمع السكري حول أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية المخصصة لهذا المرض)).

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