16 ضابطاً يعزّزون البيئة الآمنة في مدارس الدولة

عمّمت وزارة التربية والتعليم، 16 ضابطاً على المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري على مستوى الدولة، لتعزيز البيئة المدرسية الآمنة، إيماناً من إدراكها بأهمية دور المدرسة المحوري في توفير البيئة المدرسية الآمنة والشاملة للجميع، والتي تعكس صورة الدولة وتقوم على مبادئ التسامح والتعايش والتراحم المجتمعي، ويلتزم بها أولياء أمور الطلبة والإدارات المدرسية، وجاءت استناداً إلى الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام والمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 بشأن التعليم الخاص.

وأكدت الوزارة في الضوابط التي حددتها ووزعتها أخيراً على إدارات المدارس، تعزيز مبادئ الهوية الوطنية وغرس القيم الإيجابية لدى الطلبة، والتوعية بإنجازات الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وترسيخ الصورة المشرفة للدولة ورسالتها السامية في العطاء ومد يد العون للبلدان المختلفة في شتى أنحاء العالم على اختلاف ثقافات شعوبها وأعراقها.

وشدّد التعميم، على ضرورة عدم إقامة أي أنشطة جمع التبرعات لأي قضايا داخلية أو خارجية، دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى تطبيق التعميم الخاص بالتزام المدارس الخاصة بالمجالات المتعلقة بالهوية الوطنية في البيئة المدرسية، ورصد حالات التنمر كافة بمختلف أنواعه، بما فيها التنمر لأسباب الدين أو الأصل العرق أو اللون أو الجنسية، ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح التعميم، ضرورة التأكيد على أهمية التزام كادر المدرسة بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وتطبيق لائحة السلوك المعتمدة في المدرسة للتعامل مع المخالفات ذات الصلة، لافتاً إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات السارية.

وتضمن التعميم، تشجيع الطلبة على الاستخدام الإيجابي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وحث أولياء الأمور على متابعة تفاعل أبنائهم عبرها، وإعلام المدرسة بأي أنشطة تحتاج إلى تدخل فوري من قبل المدرسة وإدارتها، إضافة إلى تعزيز خطاب التعايش والتسامح وتقبل الآخر بين أبناء الوطن والمقيمين، مع الابتعاد كلياً عن الخطابات التي تبث الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز العنصري بين أي من مكونات المجتمع المدرسي.

وشدد التعميم، على عدم القيام بأي أنشطة ضمن الصف أو خارجه قد تثير الخلافات بين أي من مكونات المجتمع المدرسي، وعدم الخوض في مواضيع تحمل مفاهيم وأفكاراً غير أخلاقية أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية للدولة، وتوجيه أولياء أمور الطلبة إلى فتح باب الحوار مع أبنائهم، لتعزيز مفاهيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام لجميع أفراد المجتمع .

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