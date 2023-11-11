مؤتمر التمريض والقبالة يؤكد أهمية التكنولوجيا في تقديم الرعاية الصحية

أكد صناع السياسات وخبراء وقادة الصحة المشاركون من مختلف أنحاء العالم، أهمية التكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس القيادة واستشراف المستقبل، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة الذي اختتمت أعماله أمس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وسلط المتحدثون، الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، مؤكدين أهمية الرعاية القائمة على البيانات والأدلة ودمج الذكاء الاصطناعي، لتوفير الرعاية القائمة على القيمة وتحسين نتائج الرعاية الصحية، متطرقين إلى إمكانات البيانات وتقنيات البلوك تشين، وكيف يمكن لهذه الأدوات أن تعزز كفاءة وشفافية أنظمة الرعاية الصحية.

وشدد المتحدثون، على الأثر الإيجابي للتحول الرقمي، مستشهدين بالدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد 19.

وتعد هذه النقاشات، بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات بالابتكار والمرونة، والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الصحية العالمية.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور حاتم فرج العامري، مدير إدارة رقابة القوى العاملة الصحية بالإنابة في دائرة الصحة - أبوظبي، ضرورة وجود نظام رعاية صحية فعال تقوده كوادر صحية ذات كفاءة وخبرة.

وقال: ((دورنا كقادة في مجال الرعاية الصحية توقع الطلب المستقبلي وتحويل التنبؤات إلى فرص يمكن توظيفها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبحث وبدعم من قوة عاملة مختصة وقادرة على التكيف)).

وسلط مجلس القيادة، الضوء على أهمية التخطيط للمستقبل في مجال الرعاية الصحية، مشيداً بالاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال فيروس كورونا، والتي كانت ثمرة سنوات من الاستعداد لحالات الطوارئ والاستثمار في بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية المتطورة.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لـ ((برجيل القابضة)): ((لعبت دائرة الصحة دوراً فعالاً في إنشاء بنية تحتية ومنظومة رقمية متطورة للقطاع الصحي في الإمارة، ما يضع أبوظبي في طليعة الابتكار، أما بالنسبة لشركة برجيل القابضة فيسعدنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والخدمة الجديدة، بهدف توفير خيارات علاجية شاملة وسهلة الوصول للمرضى الذين يبحثون عن رعاية عالية الجودة في أبوظبي)).

وتطرق المتحدثون، إلى أنه لا يمكن لأي خوارزميات رقمية أن تحل محل اللمسة الإنسانية للتمريض والتفاعل مع المرضى، فالممرضات يلعبن دوراً محورياً في تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية.

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