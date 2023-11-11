100 طن مساعدات غذائية وطبية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

استمراراً للجهود الإنسانية لحملة ((تراحم من أجل غزة)) أرسلت دولة الإمارات صباح أمس طائرة تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى مطار مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية ومواد النظافة للفئات المتضررة من السكان في قطاع غزة خاصة من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية: ((إن إرسال طائرة المساعدات يأتي في إطار الأوضاع الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة ومساندة الجهود المبذولة لتوفير المواد الغذائية والطبية العاجلة والمساعدات للمتضررين من سكان القطاع والمستمرة منذ بدء الأزمة دون توقف)).

وأشار إلى أن حملة ((تراحم من أجل غزة)) والتي تم إطلاقها الشهر الماضي بمشاركة كبيرة من كافة فئات المجتمع والمؤسسات الإنسانية والمتطوعين، تتواصل لإغاثة الشعب الفلسطيني ضمن قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى دولة الإمارات.

فعاليات بأبوظبي

وتنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم في محطة أبوظبي للسفن السياحية 2 التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، فعاليات جديدة ضمن سلسلة مبادرات حملة ((تراحم من أجل غزة)) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وقالت هيئة الهلال الأحمر عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)) إن الفعالية تستهدف تجهيز وتجميع الطرود الإغاثية، مشيرة إلى أنه من المقرر افتتاح بوابات استقبال المتطوعين من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً على مدى 5 ساعات متواصلة، سيتم خلالها تغليف آلاف الطرود الغذائية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وتهدف حملة ((تراحم من أجل غزة)) التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخصوصاً الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأفادت الهيئة أن الحملة هي مبادرة إماراتية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع عزة مشيدةً بجهود كل فئات المجتمع التي حرصت على المشاركة بفعالية في جهود إنجاح هذه الحملة.

ومنذ انطلاق الحملة راعت الهيئة في عملية تجهيز الطرود، احتوائها على مجموعة متكاملة من المواد الغذائية، فضلاً عن الملابس ومختلف الاحتياجات الخاصة بالأطفال والنساء.

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