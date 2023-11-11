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23 حديقة للشواء في أبوظبي

11/11/2023 7:24:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت بلدية مدينة أبوظبي 23 حديقة للشواء في الإمارة، بغرض استمتاع الجمهور بالشواء، وأكدت أهمية تحلي الزوار بحسن المسؤولية عند استخدام الحدائق.

وشددت البلدية على عدم استخدام أي معدات إشعال للفحم أو الخشب داخل الحدائق غير المسموح بها بالشواء، وأيضاً استخدام مواقع غير مخصصة في هذا الشأن، من شأنه أن يؤثر على السلامة العامة والبيئة، وقد حددت البلدية غرامة مالية قدرها 1000 درهم للمخالفين، وذلك من خلال الأجهزة التفتيشية والرقابية.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى السمح بالشواء في ((المتنزهات 1 و2 و4 و5 بشارع الخليج العربي، حديقة الدولفين شارع الشيخ زايد، حديقة الزعفرانة شارع المرور، حديقة العائلة بين شارع مبارك بن محمد وخالد بن الوليد، حديقة العائلة بين شارع الحصن وخالد بن الوليد، الحديقة الرسمية بين شارع سلطان بن زايد وشارع دلما، حديقة التراث بين شارع الزاهية وإشارة ميناء زايد، حديقة السجي بين شارع الخليج العربي وشارع البطين، حديقة البوم بين شارع البطين وشارع اليذوة، حديقة النوفل بين شارع اليذوة والمقر)).

وأضافت البلدية مواقع أخرى للشواء في البر الرئيسي، وتشمل حدائق خليفة، ربدان، منتزة الوثبة، الختم، العدلة، وحدائق الشامخة والتي تشمل: الكادي، البيرق، البراجيل، الفانوس، ومنتزه بوابة ياس الشمالية بجزيرة ياس.

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