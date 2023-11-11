إعلاميون دوليون: الإعلام البيئي بوصلة الجمهور لتحقيق المستهدفات المناخية

أكد عدد من الإعلاميين العاملين في مجموعة من مؤسسات الإعلام الدولي، أهمية تعزيز دور الإعلام البيئي، بما يسهم في رفع مستويات وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا البيئية، وذلك في ظل التحديات المناخية التي يواجهها العالم.

جاء ذلك بالتزامن مع قرب انعقاد فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يناقش في يومه الأول محور الإعلام البيئي.

وقال الإعلاميون، إن الإعلام البيئي يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المناخية، كونه البوصلة التي ترشد وتوجه الجمهور لتحقيق المستهدفات المناخية، وأن دور هذا الحقل الإعلامي يكمن في حض الأفراد على المشاركة في مواجهة القضايا البيئية، من خلال تزويدهم بالمعلومات والمستجدات المتعلقة بهذه القضية، مؤكدين أن الإعلام والصحافة البيئية بالتحديد تمتلك القدرة على التأثير على المجتمع بشكل قد يسهم بشكل كبير في تغيير السلوكيات والممارسات البيئية السلبية.

وأشاد الإعلاميون، بريادة دولة الإمارات في مواجهة التحديات المناخية نظراً لاحتضانها مشاريع نوعية في مجال الطاقة الصديقة للبيئة واستغلال الموارد الطبيعية بصورة صحيحة، أسهمت في ترسيخ مكانتها القيادية في هذا المجال، وعكست حرصها ووعيها حول أهمية القضايا المناخية والبيئية لضمان مستقبل أكثر استدامة وخال من الانبعاثات الكربونية.

وقال كامران جاسيموف، المحرر الصحافي في تلفزيون أذربيجان: ((الأدوات الإعلامية تلعب دوراً محورياً في تحسين التوجهات البيئية، من خلال إيصال رسائل واضحة ومباشرة للجمهور حول أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وتوضيح مفاهيم الطاقة الخضراء مع مراعاة التنويع في إيصال الرسائل، بهدف المساهمة في خلق جيل واع حول هذه القضايا وقادر على بناء عصر جديد للطاقة)).

بدورها، قالت غابرييلا فيجا، الصحافية في ((ECO TV)) من جمهورية بنما: ((نحن، الإعلاميين والصحفيين بالتحديد، نعد صوت الجمهور، ونملك نوعاً من التأثير عليه يمكننا توظيفه في التأثير إيجابياً من ناحية زيادة الإدراك حول أهمية القضايا المناخية، ومشاركة تجارب البلدان الأخرى لزيادة الوعي البيئي، بالإضافة إلى المحافظة على موضوعية ونزاهة المعلومات لإبقاء الجمهور على اطلاع مستمر على الخطوات المستقبلية)).

بدورها، أشارت باولا ماسيلي ترينداد، مساعدة محرر في شركة ((UOL)) من البرازيل، إلى العوائق التي يمكن أن تعرقل خطى الإعلام البيئي نحو تغيير الممارسات البيئية السلبية، والتأثير على نمط حياة أفراد الجمهور وزيادة إدراكهم حول أهمية القضايا البيئية والمناخية التي يواجهها العالم، والمتمثلة في تباين مستوى اهتمام الجماهير المتلقية لهذا النوع من الأخبار، وذلك نظراً لكون الإعلام البيئي حديثاً على الساحة وغير اعتيادي للبعض.

من جهتها، قالت أيون كيم، المحررة الصحافية في ((إم بي سي)) بجمهورية كوريا: ((تستخدم دولة الإمارات مواردها الطبيعية بشكل ذكي لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي ساهمت في تعزيز تنافسيتها عالمياً، وبالتحديد في مجال الطاقة الشمسية، كونها تحتضن أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم كمحطة ((نور أبوظبي)) و((شمس))، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)).