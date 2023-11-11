الإمارات تدعو أعضاء «اليونسكو» لدعم جهودها لقيادة التغيّر المناخي وإنقاذ الكوكب

دعا معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الانضمام لجهود دولة الإمارات وأصدقائها في قيادة التغيير المناخي لإنقاذ كوكب الأرض، بمناسبة استضافة الدولة، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري، وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة ((إكسبو دبي)).

جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها معاليه، خلال أعمال المؤتمر العام لليونسكو بدورته الـ42، الذي عقد أمس في مقر المنظمة بباريس، بحضور وزراء التعليم والثقافة من 195 بلداً حول العالم، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: ((ندعو جميع الدول الأعضاء في اليونسكو إلى الانضمام إلينا في هذه المجموعة من الأصدقاء الذين يقودون التغيير المناخي لإنقاذ كوكب الأرض، خلال استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ((COP28)) نهاية الشهر الجاري في دبي))، مشيراً إلى جهود الإمارات في مجال الاستدامة البيئية، وحرصها على تمكين أبنائها وتدريبهم ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة متطلبات العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم.

وتطرق معاليه، إلى جهود الدولة في تطوير الثقافة والتعليم وصون الثرات، مؤكداً أنّ حكومة دولة الإمارات وضعت استراتيجياتها بحسب ما تقتضيه محددات المستقبل، ووفق ركائز ثابتة تعزز نهضة وتطور الدولة، وتتمحور حول بناء أسس التنمية الشاملة لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها الثقافة والتعليم بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الرقمي.

وجدد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، دعم دولة الإمارات لبرامج منظمة اليونسكو في حفظ وصيانة وترميم المواقع الأثرية في العالم، كما هو الحال في العراق، حين أطلقت المنظمة مبادرة رائدة بعنوان إحياء روح الموصل، لإعادة بناء الجامع النوري والمئذنة الحدباء وكنيستين ومواقع أثرية أخرى، إذ كانت دولة الإمارات أول ممول وشريك لهذه المبادرة، وخصصت لها مبلغاً تجاوز 50 مليون دولار.

وقال معاليه، إنه وبعد إنجاز الأعمال التحضيرية المكثفة التي شملت التوثيق وإزالة الألغام، وتنظيف الموقع وإخلائه من الأنقاض مع تنظيف الأحجار ذات القيمة التاريخية وتخزينها من أجل إعادة استخدامها، وتدعيم البنية وإجراء دراسات استقصائية والتشاور مع الجمهور، ودراسة الميدان واختبارات التربة، وإجراء تنقيبات أثرية، وإعداد تصاميم تنفيذية، جرى العمل على إعادة بناء المعالم البارزة في المدينة القديمة.

وأضاف معاليه: ((مع اقترابنا من الذكرى السنوية السادسة للمشروع، فإن مرحلة البناء النهائية للمسجد النوري وكنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة باتت على الأبواب، لإنهاء هذا المشروع العملاق الذي وفر أكثر من 2600 فرصة عمل لأبناء الموصل)).

وأكد معاليه، أن دولة الإمارات تسخر جميع إمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الثقافة والتعليم، موجهاً في الوقت نفسه دعوة لجميع المشاركين في أعمال المؤتمر العام لليونسكو، لحضور فعاليات مؤتمر التربية والثقافة والفنون الذي سيعقد منتصف فبراير المقبل في أبوظبي، والذي سيسعى إلى جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإعادة تشكيل السياسات والتوجيه وصياغة أفكار جديدة لتعزيز الثقافة والتربية الفنية للأجيال القادمة، لافتاً معاليه إلى أن دولة الإمارات تسخر جميع إمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الشأن الإقليمي والدولي، جدد معاليه، دعوة دولة الإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، قائلاً: ((تدعو دولة الإمارات مجدداً إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيقاف نزيف الخسائر في الأرواح)).