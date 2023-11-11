«COP28».. علامة فارقة ومضيئة في مواجهة تغيّر المناخ

أدت موجات الحرارة غير المسبوقة التي ضربت مناطق مختلفة حول العالم خلال يوليو وأغسطس الماضيين، إلى اضطرابات متنوعة وكبيرة في كثير من دول العالم، نتيجة اندلاع حرائق الغابات وشح المياه والغذاء وأعاصير راح ضحيتها الآلاف، ما عزّز وتيرة تزايد الطموحات العالمية بالحلول الفاعلة التي سيتخذها قادة العالم بشأن مواجهة التغير المناخي خلال مشاركتهم في مؤتمر الأطراف ((COP28))، الذي تستضيفه مدينة ((إكسبو دبي)) خلال الفترة بين 30 نوفمبر الجاري، و12 ديسمبر المقبل.

وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس ((COP21))، الذي عقد في فرنسا عام 2015، كأول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.

حلول تكيف

وتوصلت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ((COP))، خلال اجتماعها في باريس في العام 2015 ((COP21))، إلى اتفاق تم وصفه بـ((التاريخي))، يستهدف تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.

وتمثلت أبرز بنود اتفاق باريس، في مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد حلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، ومطالبة الدول الصناعية بتيسير نقل التكنولوجيا والتكيف مع الاقتصاد الخالي من الكربون. ونصّ الاتفاق على إجراء عمليتي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات حتى 2025.

ودخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في العام 2016، بعد توقيع 195 دولة منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي على الاتفاقية في ديسمبر 2015، وصادقت عليها 191 من أصل 197 دولة.

وتبدأ في ((COP28)) أول عملية تقييم عالمية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وهي آلية قياس ترصد تقدم الدول على صعيد وفائها بالتزاماتها المناخية، ما من شأنه تشجيع البلدان على اتخاذ إجراءات مناخية طموحة تحافظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.

تصحيح مسار

وقالت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، عبر موقعها الإلكتروني: ((يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، النقطة التي نبدأ منها تصحيح المسار)).

وأشارت تقديرات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) إلى أن شهر أغسطس الماضي، كان أكثر دفئاً بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850 - 1900.

ووصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أزمة المناخ بأنها فتحت أبواب الجحيم. وأضاف في افتتاح ((قمة المناخ))، التي عقدت على هامش الدورة الـ78 من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك: ((ما زال بإمكاننا الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، ولا يزال تعزيز الاستجابة العالمية لخطر التغير المناخي صعباً للغاية، خاصة في الدول الفقيرة لحاجتها إلى التمويل)).