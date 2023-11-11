حادث سيارة «كروز» ذاتية القيادة يسلط الضوء على مخاطر الذكاء الاصطناعي

ليس من غير المعتاد للشركات استدعاء منتج تكنولوجي جديد، فالأجهزة الواعدة الجديدة لا تعمل دائماً على نحو مثالي عند خروجها للنور. لكن لا يحدث عادة أن يصطدم هذا المنتج التكنولوجي بالمارة ويجرهم لمسافة 20 قدماً في الطريق.

إن الحادث الكارثي الذي أوقف عمليات ((كروز))، وهو قسم السيارات ذاتية القيادة داخل ((جنرال موتورز))، يعد من نوع الانتكاسات التي لطالما خشيها المتحمسون للمركبات ذاتية القيادة. فمن شأن هذا الحادث إضعاف الثقة في هذه التكنولوجيا، واستدعاء تدخل تنظيمي صارم، لكن لا يجب أن يكون مبرراً لأن يأخذ قضية سيارات الأجرة ذاتية القيادة سنوات كثيرة للوراء، طالما أن ((كروز)) ومنافسيها يتصرفون بسرعة ويظهرون أنهم جديين في تعلم الدرس.

لقد دهست واحدة من السيارات التابعة للشركة، بداية أكتوبر الماضي، واحدة من المارة، بعدما ألقيت في طريقها عندما صدمتها مركبة أخرى. وتوقفت السيارة ثم تحركت 20 قدماً؛ في ما وصفته الشركة بأنها مناورة سلامة لضمان عدم تسبب السيارة في أي خطر، لكن المرأة المصابة بشدة ظلت عالقة تحت عجلاتها.

وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا، التي علقت تراخيص عمل الشركة منذ أسبوعين، بأن المسؤولين التنفيذيين لشركة ((كروز)) لم يكشفوا في بداية الأمر للجهات التنظيمية عن المناورة الثانية للسيارة وهو ما تنفيه الشركة.

وسلط الحادث الضوء على عدد من الحقائق المزعجة بشأن المركبات ذاتية القيادة، وأيضاً عن صناعة الذكاء الاصطناعي إذا مددنا الخط على استقامته. أولى هذه الحقائق هي توترات لا مفر منها، ناجمة عن هذا النوع من سباقات التكنولوجيا الجديدة التي يحتمل أن تغير العالم. فمن ناحية، لدينا ثقافة الانتشار السريع للتكنولوجيات الجديدة في ((سيليكون فالي))، ومن ناحية أخرى، هناك هذا النوع من ثقافات السلامة والعمليات التي تستغرق أعواماً لكي تتطور في الأسواق.

وفي الولايات المتحدة، تتسابق ((كروز)) مع ((تسلا)) و((وايمو))، التابعة لـ ((ألفابيت)) لتطوير خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وقدأعلنت ((جنرال موتورز))، الشركة الأم لـ ((كروز))، هدفاً طموحاً للإيرادات قدره مليار دولار بحلول 2025.

وقررت الشركة وقفاً طوعياً لعملياتها وتعهدت بإصلاح شامل لعمليات السلامة وترتيبات الحوكمة لديها. وقد يكون هذا محل ترحيب، لكن القرار صدر بعدما منعت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا، الشركة، من مواصلة العمل.

وثمة حقيقة مزعجة أخرى هي أن تكنولوجيا التعليم المتعمق، العنصر وراء أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً، ليست متقدمة بعد بما يكفي للتنبؤ بحوادث مثل تلك التي تعرضت لها ((كروز)) وقد لا تستطيع أبداً التنبؤ بها. وقد تكون الحادثة بمثابة تذكير بأن جودة أنظمة التعلم ترتبط كلياً بجودة البيانات التي تغذيها. ويستحيل تدريب الأنظمة على كل شيء قد تواجهه في بغض الطرف عن مدى كثرة هذه البيانات.

لكن ((كروز)) تستطيع استخدام هذه الحادثة على الأقل في تدريباتها التي ستجريها مستقبلاً. وتشير تقديراتها إلى أن مثل هذه الحادثة على وجه التحديد كان احتمال حدوثها بين كل 10 ملايين إلى 100 مليون ميل من القيادة، لكن ستكون هناك دائماً مواقف جديدة لم تحدث من قبل.

ولاستعادة ثقة العامة سيتحتم على ((كروز)) ومنافساتها إثبات أن مركباتهم ليست فقط طرفاً في عدد أقل من الحوادث من تلك التي يتسبب بها البشر، لكن أيضاً أنها لا ترتكب في بعض الأحيان أنواع الأخطاء الجسيمة والخطيرة التي كان يمكن للبشر تفاديها بسهولة.

لكن هذا مستوى أعلى كثيراً على التكنولوجيا المتاحة اليوم. هناك أمر ثالث أثارته هذه الحادثة، ويتعلق باللوائح التنظيمية. ففي حين أن هناك الكثير من النقاشات عن كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي، كانت هناك نقاشات حول الجهة التي يتعين عليها الاضطلاع بوضع التنظيمات والدور الذي يلعبه المواطنون العاديون وممثلوهم المنتخبون على مستويات مختلفة من الحكومة تجاه تكنولوجيا قد يكون لها تأثير على حياتهم.

وفي حالة حادثة ((كروز))، كانت موافقة الجهات التنظيمية في كاليفورنيا كافية لإتاحة سير سيارات الأجرة ذاتية القيادة بحرية في سان فرانسيسكو، رغم احتجاج سلطات النقل في المدينة ومكتب العمدة ومجموعات تمثل المواطنين، على أن هذه المركبات لم تختبر كلياً بعد.

وقد يؤدي السماح بمراقبة ودور أكبر على مستوى المدينة، إلى التسبب في حزمة كبيرة من اللوائح التنظيمية التي تصعب على شركات السيارات ذاتية القيادة توسعة أعمالها.

وعموماً، لا يزال أمامنا مجال والوقت لم ينته بعد، فقد كانت استجابة ((كروز)) وإدارتها للأزمة مثالية، وبدلاً من مجرد اتباعها تدابير تحد من الأضرار، تحتاج ((كروز)) إلى إقناع العالم بأن ما حدث يمثل نقطة تحول حقيقية في أعمالها.

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