هل بإمكان اليابان تخطي أفق وارين بافيت؟

أكد مصرفيو ((بيركشاير هاثاواي))، أنّ الشركة المملوكة لوارين بافيت، تعتزم طرح سندات شركات مُقوّمة بالين الياباني للمرة الثانية هذا العام، والسابعة منذ 2019.

قد يتناهى إلى سمعك صوتان بعد هذه الأنباء، الأول هو احتفالات وسطاء ومديري صناديق بـ((عودة اليابان))، لشعورهم بارتياح تجاه أن المستثمر الأكثر شهرة في العالم يبدو مسروراً بالمكوث في هذه السوق المحبطة لفترة أخرى على الأقل، والثاني هو بداية أسابيع من التكهنات بشأن ما قد يشتريه بافيت بهذا القدر من العملة المحلية الذي جمعه بثمن بخس.

قد تشهد السوق نقاشاً قيّماً عن اليابان حول إذا ما قرر بافيت وقف استثماراته ومغادرة المشهد الياباني. وبذلك، يكون السؤال حول ما إذا كانت سوق الأسهم اليابانية تخطت ((أفق بافيت))، ويُقصد بذلك النقطة التصورية التي ستتمتع السوق بعدها بزخم كاف لمواصلة اجتذاب مستثمرين جدد حتى وإن فقد المستثمر الأبرز اهتمامه بها.

وفي الوقت الراهن، وبالنظر إلى الأنباء عن طرح السندات، فإن احتمالات تخارج بافيت من استثماراته تبدو بعيدة في المستقبل القريب. وكان طرح ((بيركشاير هاثاواي)) لسندات بقيمة 4 مليارات دولار في سبتمبر 2019، بداية لعملية تمكنت من خلالها من بناء حصة تزيد على 5 % في كل واحدة من أكبر خمس شركات تداول يابانية بحلول أغسطس التالي.

وكلما طرحت سندات جديدة مُقوّمة بالين منذ ذلك الحين، كان آخرها بقيمة 1.1 مليار دولار في أبريل، كانت ((بيركشاير هاثاواي)) تستخدم الحصيلة التي جمعتها في توسيع حيازاتها بالشركات الخمس عينها بما يزيد على 8 %. وتبدو احتمالات مواصلة الشركة فعل الأمر ذاته مرتفعة، وكذلك استمرار تجاهلها أسهم 3,500 شركة يابانية أخرى.

وفي دليل على الثقة والطموح، فإن الاستثمارات المتوازنة لـ((بيركشاير)) في كل من ((ميتسوبيشي)) و((ميتسوي)) و((ماروبيني)) و((سوميتومو)) و((إيتوتشو))، تُعد مهمة للغاية لعدة أسباب، ليس أقلها أنها كانت أول دخول لبافيت إلى السوق اليابانية، وفي الوقت ذاته كانت قراراً مختلفاً ومتناقضاً على نحو مذهل.

وفي الوقت الذي بدأت فيه ((بيركشاير)) بناء حصصها بشركات التداول، كان مستثمرون عالميون على وشك الانتهاء من مرحلة دامت 32 شهراً، تخلوا فيها عن أسهم يابانية بقيمة غير مسبوقة بلغت 132 مليار دولار، ويبدو أنهم لم يشعروا بأي خوف من تفويت أي فرص عند قيامهم بذلك. فقد انتهى في ذلك الوقت تأثير ((اقتصاديات آبي)) التي كانت تعد محركة للأسواق، والتي راهن المستثمرون خلالها على الدعم السياسي من بنك اليابان المركزي والإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

أثبت الإعلان عن رهان بافيت، في منتصف 2020 ووسط الإغلاقات ذات الصلة بالجائحة، دوره القوي للغاية حيث تُعد شركات التداول اليابانية الخمس الكبرى أفضل مقياس لقوة الشركات اليابانية ككل.

وقرر بافيت خوض غمار رهان كبير على هذه الشركات، باعتبارها محركاً جماعياً للأرباح، كما كان يراهن بشكل ضمني على مهاراتها كمديرين للاستثمارات.

لقد كانت تصويتاً قوياً بالثقة، بغض النظر عن الحصة الصغيرة التي تمثلها اليابان من محفظة ((بيركشاير)) بصفة عامة، فقد قفزت أسهم الشركات الخمس عند الإفصاح عن هوية أكبر مساهم جديد فيها، فتصاعدت أسهم كل الشركات منذ أغسطس 2020 بين 100 % في حالة ((إيتوتشو)) و250 % لـ((ماروبيني)) لكن التأثير الثانوي لرهان بافيت كان ترسيخ سردية ((اشتروا الأصول اليابانية)) التي لا تزال قائمة، والتي دفعت مؤشر ((توبكس)) للارتفاع 43 % على مدى 3 أعوام منذ أن كشف بافيت عن استثماراته. كانت الأسهم اليابانية تشهد فجراً كاذباً منذ 30 عاماً، لكن هناك شهية حقيقية بين المستثمرين العالميين، مع وجود دليل على أن الأمور هذه المرة مختلفة وأن اليابان جيدة للاستثمار باعتبارها بديلاً طويل الأجل للصين. وتمكنت ((بيركشاير)) إلى حد كبير من إرضاء هذه الشهية.

لكن ما احتمالات تقليص بافيت الحاد لحصصه في شركات التداول، وجني الأرباح الكبيرة التي حققها رغم الخسائر التي منيت بها العملة؟ وبما أن بافيت كان مخالفاً لاتجاه السوق عندما دخل باستثماراته إلى اليابان، فلم لا يخالف الاتجاه مرة أخرى بخروجه منها، حتى وإن كانت سوق طوكيو واحدة من أفضل البورصات أداء في العالم هذا العام؟

الإجابة عن هذا السؤال، هي أنه من المحتمل أنه سيبقى في السوق اليابانية، لكن السؤال المتعلق بأفق بافيت يظل بالتحديد هو ما يجب على المستثمرين المراوغين فيما يتعلق باليابان أن يطرحوه لذلك، يتعين عليهم شراء الأصول اليابانية إذا كانوا يؤمنون بأن أي شائعات عن انسحاب بافيت من السوق قد تسفر عن أسبوع من الاضطرابات الشديدة في السوق، يليها تجاهل ثم عودة قوية بعد فترة وجيزة. أما إذا كانوا يعتقدون أن صلابة السوق بصفة عامة تتوقف، رغم كل الأساسيات، على استمرار تواجد عجوز يبلغ من العمر 93 عاماً، فعليهم ألا يقربوا هذه السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز