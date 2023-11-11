الولايات المتحدة تتبنى الخدمات المصرفية المفتوحة كلياً

هل أنت مستعد لمشاركة كافة بياناتك المالية على الإنترنت؟ يُطلق على هذا الأمر ((الخدمات المصرفية المفتوحة))، وقد اتخذت خطوة كبيرة للأمام في هذا الاتجاه بأكبر أسواق العالم، فقد أعلنت جهات تنظيمية أمريكية عن تدابير تتيح مشاركة البيانات المالية للعملاء بسهولة، ويأتي ذلك بعد إصلاحات مشابهة في أوروبا وأستراليا، سهّلت الانتقال بين الحسابات المصرفية، والاشتراك في مجموعة واسعة من المنتجات المالية.

وقال فيليب بنتون، المحلل لدى مجموعة ((أومديا)) للبحوث التكنولوجية والخبير في الصيرفة الرقمية، إن المصارف ((تعرف كيف استخدمت بطاقتك في كل مرة، وترى أنك استقللت القطار، وأنك ذهبت لاحتساء قهوتك، وأنك تنفق أموالك في ذلك المكان)).

ويتيح مكتب الحماية المالية للمستهلكين ((سي إف بي بي)) في الولايات المتحدة تحقيق ذلك بموجب قاعدة جديدة لحقوق البيانات المالية الشخصية، والتي ستضمن للمرة الأولى، للأمريكيين، الوصول إلى بياناتهم التي تحتفظ بها المصارف أو أي مقدم آخر للخدمات دون دفع رسوم. ولهذا، سيكون المستهلكون قادرين على مشاركة هذه البيانات مع أطراف ثالثة، وستكون هذه الأطراف خاضعة لحدود تتعلق بكيفية استخدامها لهذه البيانات، وبمقدور المستهلكين إلغاء الوصول للبيانات في أي وقت.

وصرح روهيت تشوبرا، مدير مكتب الحماية المالية للمستهلكين: ((مع وجود الحماية المناسبة للمستهلكين، يمكن حينئذ للتحوّل نحو صيرفة مفتوحة ولامركزية، تحفيز المنافسة بقوة، وتحسين المنتجات المالية والخدمات، ووضع حد للرسوم الخفية)).

ويُعد الحق في التحكم ببياناتك سبباً وراء إمكانية تغيير المصارف في المملكة المتحدة على نحو أسهل من الولايات المتحدة. وفي هذا الشأن، أوضح جون بيتس، المدير العالمي للسياسات لدى ((بلايد)) الأمريكية للتكنولوجيا المالية والمسؤول السابق لدى مكتب الحماية المالية للمستهلكين: ((ملكية الحساب المصرفي مزعجة للغاية في الولايات المتحدة، حيث يُعد الوصول إلى تسوية طلاق أسهل من تغيير الحسابات المصرفية)).

ويرى بيتس أن سهولة نقل البيانات الشخصية ستتيح للمستهلكين أيضاً انتقاء واختيار ((منتجات مختلفة إما لا يوفرها المصرف الخاص بهم أو يقدمها لكن يتيح مصرف آخر نسخة منها تناسب احتياجاتهم على نحو أفضل)) وسيكون العميل قادراً على استخدام هذه المنتجات الأكثر مناسبة دون التخلي عن المصرف الأساسي الذي يتعامل معه.

لقد خرجت الخدمات المصرفية المفتوحة للنور كمبادرة حكومية من المملكة المتحدة في 2018، وكانت جزءاً من جهود على مستوى القارة الأوروبية لتحفيز المنافسة والابتكار، وكسر التحكم الخانق لمقدمي خدمات قديمة في المعاملات المالية الشخصية. وتم إجبار أكبر المصارف البريطانية على مشاركة بيانات عملائها مع أطراف ثالثة، مثل شركات التكنولوجيا المالية، للمرة الأولى بموجب تخويل من هؤلاء العملاء وتتباين النتائج بعد مرور 5 سنوات على التطبيق.

ويعتبر دانييل جونز، الشريك لدى ((أوريك)) للمحاماة والمتخصص في التكنولوجيا والتمويل، أن التقدم في تحقيق أهداف ((توجيه خدمات الدفع الأوروبية 2)) الذي طبّق الصيرفة المفتوحة، كان ((متفاوتاً)). وأشار جونز إلى أن الإصلاحات في المملكة المتحدة لم يكن لها تأثير سوى على الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، مضيفاً إنه ((لم ينفتح بعد المجال أمام الإمكانيات الحقيقية، وهي القدرة على مقارنة أشياء مثل الرهن العقاري والمعاشات التقاعدية))؛ ولذا، فإن الأنظار منصبة على ما يجري بالولايات المتحدة. ورغم الاستخدام الشائع بالفعل لتطبيقات التكنولوجيا المالية التي تستخدم بيانات عملاء من شركات مالية أخرى، لكن هذه المعلومات غالباً ما تُجمع من خلال عمليات استخلاص للبيانات، عن طريق عمليات نسخ تجريها روبوتات من موقع إلكتروني ما باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول للعميل.

ويمكن لذلك أن يكون غير موثوق وأن ينطوي على مخاطر، تتضمن حول الطرف الثالث على بيانات أكثر من اللازم.

وفي الولايات المتحدة، ستتطلب القواعد الجديدة للخدمات المصرفية المفتوحة توفير المصارف واجهات برمجة للتطبيقات، مثلها مثل المملكة المتحدة، بهدف تسهيل مشاركة البيانات.

وأعلن مكتب الحماية المالية للمستهلكين أن قواعده ستتطلب من مقدمي البيانات إنشاء وصيانة واجهة مطور للأطراف الثالثة تمكّنهم من الوصول للبيانات التي يصرّح بها العملاء.

وفي المملكة المتحدة، وقعت التكلفة الهائلة لتطبيق التغييرات التكنولوجية حصراً على عاتق المصارف الكبيرة، وليس على شركات التكنولوجيا المالية التي استفادت من الوصول إلى شبكاتها ما أسفر عن تعارض. وقال دانييل جونز: ((أنا على دراية بأن هناك بعض المصارف التي تتلقى ودائع هائلة قد أنفقت أكثر من نصف مليار إسترليني على تطبيق التغييرات)). ورغم قدرة مؤسسات وول ستريت على تحمل التكاليف، لكن تكمن المشكلة بالولايات المتحدة في أن الآلاف من مقدمي الخدمات الصغار والمتوسطين للخدمات قد يواجهون صعوبات في ذلك.

وأشار مكتب الحماية المالية للمستهلك إلى أنه يوجد أكثر من 9,000 مصرف واتحاد تأميني في البلاد، غالبيتها تعمل كمقدمي بيانات، وكذلك كثير من المؤسسات المالية غير الإيداعية.

ومن المُرجح أن يكون عمل كافة هذه المؤسسات المالية بسلاسة مع بعضها بعضاً أمراً شاقاً للغاية.

وسلّطت نشرة لشركة ((برين فود)) للتكنولوجيا المالية، يكتبها المعلق سايمون تايلور، الضوء على عدم إتاحة مكتب الحماية المالية للمستهلك الفرصة للمصارف لتقاضي رسوم لقاء الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات معتبراً أن ذلك من شأنه ترسيخ التصور بأن الخدمات المصرفية المفتوحة لن تعود بأي نفع على المصارف القائمة، بل لا تحوي في طياتها إلا جوانب سلبية لها.

واقترح تايلور شكلاً من أشكال تقاسم الإيرادات، تحصل المصارف بموجبه على رسوم ضئيلة لقاء المعاملات عند استخدام العملاء للخدمات المصرفية المفتوحة عن طريق أطراف ثالثة ومع ذلك، رحبت جمعية العاملين بالخدمات المصرفية للأفراد بالقواعد الجديدة، التي تسعى أيضاً لتنظيم شركات التكنولوجيا المالية. وقالت الجمعية: ((لا تقع كثير من هذه الكيانات التي تجمع وتخزن وتبيع معلومات المستهلكين تحت طائلة معايير أمن وخصوصية البيانات الصارمة عينها التي تخضع لها المؤسسات المالية المتمتعة بتنظيم وإشراف جيدين)).

علاوة على ذلك من شأن التغييرات التنظيمية تقريب الولايات المتحدة من النطاق الأوسع للخدمات المصرفية المفتوحة عبر إتاحة أوجه الحياة المالية، التي تتراوح بين حساب الإيداع والمعاش التقاعدي والرهن العقاري والتأمين ومحفظة الأسهم، في مكان واحد يمكن الوصول إليه على الفور مع إمكانية نقلها بسهولة أيضاً إلى مقدمين مختلفين. وأشار بنتون، المحلل لدى ((أومديا))، إلى أن أستراليا بدأت بهذه الفكرة، وهي إرساء قاعدة بيانات مفتوحة من شأنها التوسع لتشمل كل شيء لكن تبقى هناك حواجز شديدة في مواجهة التمويل المفتوح الكامل ،الأول، على حد قول جونز هو مشكلة كبيرة في الثقة بين المصارف التقليدية والأطراف الثالثة.

ولفت جونز إلى أن هناك في هذا السياق سؤالاً لم يُتوصل إلى إجابة عنه، وهو على من تقع المسؤولية في حال الاحتيال أو فقدان البيانات؟ وذكر أن هناك حاجة إما لتشريع واضح أو ((تطبيق فائق القدرات)). وفي استطلاع أجرته ((أومديا)) عن الصيرفة المفتوحة، كانت الأولوية القصوى لدى المصارف هي الأمن الرقمي والحماية من الاحتيال. ويتفق جون بيتس مع الأهمية الكبيرة للسؤال المتعلق بالثقة. وأردف: ((عندما أفكر في المصرف، فالصورة التي تتبادر إلى ذهني هي لقبو، لأن القبو يحمل في طياته ثقة على نحو عميق)).

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