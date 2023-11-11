توهّج الدولار يطفئ بريق الذهب

(MENAFN
- Al-Bayan)
تكبدت أسعار الذهب، خسائر للأسبوع الثاني، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.9% إلى 1940.20 دولاراً، مسجلاً خسائر أسبوعية 2.6% ما يعادل 66 دولاراً. وخلال أسبوعين، تكبد المعدن الأصفر خسائر بنحو 3.4%. وعند التسوية انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1937.70 دولاراً لتسجل خسائر أسبوعية 3.1%.
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