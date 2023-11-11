توهّج الدولار يطفئ بريق الذهب

تكبدت أسعار الذهب، خسائر للأسبوع الثاني، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.9% إلى 1940.20 دولاراً، مسجلاً خسائر أسبوعية 2.6% ما يعادل 66 دولاراً. وخلال أسبوعين، تكبد المعدن الأصفر خسائر بنحو 3.4%. وعند التسوية انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1937.70 دولاراً لتسجل خسائر أسبوعية 3.1%.

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