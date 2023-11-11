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النفط يتراجع للأسبوع الثالث بخسائر %4

11/11/2023 7:23:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت أسعار النفط، تراجعاً كبيراً الأسبوع الماضي، وتكبد خاما برنت والأمريكي القياسيان خسائر بنحو 4 %، مع تدهور الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ مايو 2023، بضغط مخاوف الطلب.

وجاءت خسائر النفط الأسبوعية على الرغم من ارتفاع أسعار الخام أول من أمس في ختام أسبوع التداول، حيث صعد الخام بنحو 2 % مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف ((أوبك+)) وذلك قبل اجتماع يعقده التحالف بعد أسبوعين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، بما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 81.43 دولاراً للبرميل أول من أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 1.43 دولار أو 1.9% إلى 77.17 دولاراً عند التسوية.

ويجتمع تحالف ((أوبك+)) الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 الجاري. وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق ((أوبك+)) بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

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