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أسهم التكنولوجيا تنعش «وول ستريت»

11/11/2023 7:23:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية، على ارتفاع حاد في ختام أسبوع التداول أول من أمس، مدعومة بأسهم التكنولوجيا، وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع الجاري، تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 67.91 نقطة أو 1.56% إلى 4415.26 نقطة وناسداك 278.02 نقطة أو 2.06% إلى 13799.47 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز 394.58 نقطة أو 1.16% إلى 34286.52 نقطة.

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