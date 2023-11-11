«مجموعة الشيراوي» تتوسع في جذب العلامات العالمية إلى الإمارات

نجحت شركة ((الشيراوي لحلول البيع الذاتي)) العضو في ((مجموعة شركات الشيراوي)) إحدى أكبر تكتلات الأعمال الخاصة في دولة الإمارات في جذب عدد كبير من العلامات التجارية العالمية إلى الدولة، حيث لعبت دوراً مهماً في المشهد الديناميكي لحلول البيع والدفع في دولة الإمارات من خلال عملها كوكيل حصري لشركتي ((كراين)) البريطانية، و((فيروماتيك)) لهولندية، بهدف توفير خدمة أكثر سلاسة للعملاء حسب الطلب.

وشهدت دبي مؤخراً توقيع اتفاقية شراكة بين ((الشيراوي لحلول البيع الذاتي)) لتوفير خدمات القهوة المكتبية وآلات البيع الذاتي من خلال إطلاق ((نوفي كافيه))، وهو مبادرة بمفهوم جديد يقع في موقع استراتيجي في سيتي ووك بوليفارد. وأكدت باميلا شيخاني، المدير العام لشركة الشيراوي لحلول البيع الذاتي، على أهمية هذا المفهوم، قائلة: لقد سمح لنا التطور وجودة أجهزتنا بإعادة تصور تجربة القهوة، مما يعكس التزامنا الثابت بالتميز والابتكار، توفر الآلات للعملاء تجربة قهوة لا مثيل لها. وهي مصممة لإعادة تعريف مفهومنا للبيع عبر الآلات.

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