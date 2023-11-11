«مجموعة الشيراوي» تتوسع في جذب العلامات العالمية إلى الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجحت شركة ((الشيراوي لحلول البيع الذاتي)) العضو في ((مجموعة شركات الشيراوي)) إحدى أكبر تكتلات الأعمال الخاصة في دولة الإمارات في جذب عدد كبير من العلامات التجارية العالمية إلى الدولة، حيث لعبت دوراً مهماً في المشهد الديناميكي لحلول البيع والدفع في دولة الإمارات من خلال عملها كوكيل حصري لشركتي ((كراين)) البريطانية، و((فيروماتيك)) لهولندية، بهدف توفير خدمة أكثر سلاسة للعملاء حسب الطلب.
وشهدت دبي مؤخراً توقيع اتفاقية شراكة بين ((الشيراوي لحلول البيع الذاتي)) لتوفير خدمات القهوة المكتبية وآلات البيع الذاتي من خلال إطلاق ((نوفي كافيه))، وهو مبادرة بمفهوم جديد يقع في موقع استراتيجي في سيتي ووك بوليفارد. وأكدت باميلا شيخاني، المدير العام لشركة الشيراوي لحلول البيع الذاتي، على أهمية هذا المفهوم، قائلة: لقد سمح لنا التطور وجودة أجهزتنا بإعادة تصور تجربة القهوة، مما يعكس التزامنا الثابت بالتميز والابتكار، توفر الآلات للعملاء تجربة قهوة لا مثيل لها. وهي مصممة لإعادة تعريف مفهومنا للبيع عبر الآلات.
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