الطيران العالمي يستكشف من دبي الفرص والاستثمارات

يهبط الطيران العالمي في دبي غداً بحثاً عن الفرص في السوق الإماراتي وأسواق المنطقة التي باتت تقود النمو في صناعة الطيران العالمي، وذلك عبر بوابة معرض دبي للطيران 2023 الذي تنطلق فعالياته غداً بمشاركة أكثر من 1400 شركة، كما من المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار أرقام النسخة الماضية ليصل إلى أكثر من 110000 زائر.

ويركز معرض دبي للطيران هذا العام على مستوى التطور الكبير لناحية النمو والابتكار في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في مختلف القطاعات ذات الصلة. كما يوفر المعرض منصة عالمية المستوى لتعزيز أوجه التعاون والتقدم التكنولوجي والابتكار.

ويحقق معرض دبي للطيران أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي نمواً لافتاً عاماً تلو الآخر، ولا سيما مع النجاح اللافت لدورة نوفمبر 2021 التي شهدت عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50 % في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.

وتشكل النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران فرصة لاستضافة الشركات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. وتعد قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من أبرز القطاعات المساهمة في نمو الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، ويشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، حيث تهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

صفقات

ويلعب معرض دبي للطيران دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات ويشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ، ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام، وستحظى بقدر أكبر من الاهتمام، فبحسب تصريحات السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات؛ فإن الشركة تنوي شراء المزيد من الطائرات ذات الجسم العريض، والذي قال إن الشركة ستطلب نحو 100 إلى 150 طائرة، من أكبر طرازات إيرباص وبوينغ.

وتقترب شركة ((طيران الرياض)) السعودية الجديدة، التي تبني أسطولاً من ((الصفر))، من تقديم طلب لشراء 100 طائرة طراز ((بوينج 737 ماكس))، لتضيف طائرات المسافات القصيرة إلى أسطولها، كما تتواجد شركات طيران أخرى من المنطقة في سوق الطائرات الجديدة، حيث قالت الخطوط الجوية التركية إنها تريد مضاعفة أسطولها تقريباً إلى 800 طائرة في غضون عقد من الزمن. وتتفاوض شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة، إذ إنه من الممكن الإعلان عن صفقة لشراء حوالي 20 طائرة بوينج 787 في معرض دبي.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 مجموعة من المؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسية للقطاع والتي تشمل الاستدامة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي، وطيران رواد الأعمال، وغيرها من المواضيع الأخرى. وذلك بهدف تعزيز فرص التواصل بين الحضور والمشاركين في المعرض، وذلك بما ينسجم مع مكانته باعتباره يجسد منصة دولية رائدة لأصحاب الأعمال لتعزيز الفرص نحو تشكيل مستقبل القطاع. وتشمل الفعاليات التي يتخللها المعرض، تقديم عروض يومية لـ 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم، تشمل عروضاً جوية وبرية. وتعد العروض الجوية من أكثر العروض شعبية لدى الشركات المصنعة في القطاع كونها تتيح لها الفرصة لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة في المعرض.

اصنع في الإمارات

يركز معرض دبي للطيران 2023 على دعم حملة ((اصنع في الإمارات))، وذلك من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين، وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمصنعين في دولة الإمارات، وتقديم المشورة والتوجيه حول تأسيس مراكز تصنيع في الدولة.

تمثل فعالية فيستا، التي تقام بالتوازي مع معرض دبي للطيران، منصة مخصصة للشركات الناشئة في قطاع الطيران، وتتيح لها لقاء أبرز صناع القرار وأبرز المستثمرين على مستوى العالم، بهدف إطلاق وتنمية وتطوير تلك الشركات. وستشهد أيام المعرض مسابقات للشركات الناشئة، ومراكز إرشادية، وجلسات حوارية محفزة للفكر.

الفضاء

تتناول فعاليات الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، قطاع الفضاء باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام.

ويأتي ذلك بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو استكشاف الفضاء وتعزيز نموه، إذ لا يقتصر هذا المجال على الحكومات أو شركات الطيران والدفاع، فلقد أدى تقدم التطبيقات الفضائية المبتكرة من قبل الشركات الخاصة والصناعات إلى إنشاء اقتصاد فضائي جديد، يتوقع أن تتجاوز قيمته 634 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لمؤسسة الفضاء.

يعود مؤتمر إدارة حركة الطيران العالمية بشكل حي ومباشر إلى معرض دبي للطيران، وذلك بعد النجاح الذي حظيت به النسخ الثلاث الأخيرة للمؤتمر. ويوفر المؤتمر منصة لإعادة التواصل بين مزودي خدمات الملاحة الجوية والهيئات العامة للطيران المدني، في سبيل مناقشة التحديات المشتركة والحلول والتطورات غير المتوقعة في هذه المرحلة الجديدة.

ويقدم المعرض منصة فريدة لاستكشاف الفرص الجديدة التي تقدمها هذه التقنيات الثورية، من التوصيل باستخدام طائرات الدرون إلى التاكسي الجوي، والتي تغير طريقة تنقل المسافرين والبضائع. ويمكن للزوار الانضمام إلى أبرز الأسماء العالمية في مجال تطوير الطائرات من دون طيار وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لاستكشاف مستقبل النقل الجوي الحضري.

ويستعرض مؤتمر التنوع والشمولية أهمية تأسيس ثقافة تقدر وتدعم الواقع السكاني الجديد. ويهدف المؤتمر إلى الاحتفاء بالإنجازات وتعزيز الوعي، وتقديم منصة لمشاركة الأفكار وأفضل الممارسات والاستراتيجيات في سبيل النمو الناجح.

وينطلق مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة، الذي يقتصر على المدعوين فقط، لمدة يومين ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2023، والذي تستضيفه وزارة الدفاع، وبمشاركة الهيئات التنظيمية من القطاعين العسكري والتجاري لمناقشة أحدث مبادرات السلامة.

تم تصميم هذا البرنامج خصيصاً للمساهمة في إعداد الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران. ويمكن لطلاب الكليات والجامعات والأكاديميات حضور اليوم الأخير من معرض دبي للطيران والتواصل مع الجهات العارضة واستكشاف الفرص في قطاع الفضاء والطيران. كما ستتاح لهم فرصة تجربة أحدث التقنيات على أرض الواقع، بهدف إلهام الشباب الإماراتي للانضمام إلى قطاع الفضاء والطيران في المستقبل.

يحتضن موقع معرض دبي للطيران منصة ((سكاي فيو))، وهي ساحة تضم مدرجات للحضور وتتيح للزوار الاستمتاع بالعروض الجوية المذهلة للمعرض بين 13 - 17 نوفمبر. ويقدم المدرج إطلالات مثالية بقرب مهبط الطائرات، بالإضافة لفعاليات ممتعة تضفي المزيد من التميز والمرح مثل لقاء الطيارين، وعربات الطعام، والعروض الترفيهية الحية.

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