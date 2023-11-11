رئيس مجموعة «سي القابضة» لـ« البيان »: 10 مليارات درهم لإنشاء 4 مدن عالمية مستدامة في الإمارات وعُمان

خصصت مجموعة ((سي القابضة)) 10 مليارات درهم لإنشاء 4 مدن مستدامة بمواصفات عالمية تتضمن 3 مدن بالإمارات بقيمة استثمارية تبلغ 6.3 مليارات درهم موزعة ما بين كل من دبي وأبوظبي والشارقة إلى جانب مدينة إضافية في سلطنة عُمان.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة فارس سعيد في حوار مع ((البيان)) أن المدن الأربع تمتد على مساحات تزيد على 27 مليون قدم مربعة وتشمل 4362 وحدة سكنية موزعة وفي مقدمتها المدينة المستدامة في دبي والتي دخلت مرحلة التشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية وتم تسليم المرحلة الأولى العام الماضي ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية من مشروع مدينة الشارقة المستدامة في الشهر الحالي مع خطط لإنجاز المشروع بالكامل بحلول سنة 2025 وانطلاق الأعمال في المدينة المستدامة بجزيرة ياس في أبوظبي وأن يتم إنجازها بحلول سنة 2025 ويتم تسليم مشروع المدينة المستدامة ((يتي)) في مسقط بحلول سنة 2026.

وأوضح سعيد أن السوق العقاري في الإمارات يعد واعداً وجاذباً بشكل كبير لحركة الاستثمارات ولا سيما في دبي التي من المتوقع نموه بمعدل 15 % عن السنة الجارية 2023 ما يعزز توقعات الربح مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتأسيس نظام مالي وإداري قادر على دعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة رأس المال المتاح للاستثمار بما يجعل إمكان التحول إلى الإدراج المالي أداة متاحة عند الحاجة في المرحلة المستقبلية، وفي ما يلي نص الحوار:

*ما أبرز العلامات التجارية ضمن محفظة أعمال ((سي القابضة))؟ وكيف تسهم في جهود الاستدامة؟

قامت المجموعة بتوحيد أقسامها وأصولها لتعزيز هيكل أعمالها تزامناً مع قرب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 وتتنوع محفظة مجموعة سي القابضة بالعلامات التجارية التي تواكب المستقبل ومنها المدينة المستدامة التي تقدم نموذجاً عملياً لمدن المستقبل، وشركة دايموند ديفلوبرز التي تؤدي دوراً محورياً في تصميم هذه المدن المستدامة وتخطيطها بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة 2050 الخاصة بخفض الكربون إلى جانب كل من سيتي سولار وتدوير. وهناك شركات استثمارية أخرى تركز على تطوير البنى التحتية والمدن المستدامة وبنائها والاستثمار فيها، وتعزز سجل نجاحاتنا في مجال الاستدامة كما تضمن خدماتنا الاستشارية الشاملة، تطبيق أفضل الممارسات لمختلف القطاعات التي تسعى لتحقيق أهدافها للاستدامة وتسريع الوصول لصافي انبعاثات صفرية.

تطوير وتشغيل

*إلى أين وصلت خططكم بشأن إنشاء المدن المستدامة؟ وكم تبلغ طاقتها الاستيعابية؟

نقوم بتطوير وتشغيل مدن مستدامة تمتد على مساحات تزيد على 27 مليون قدم مربعة وتشمل 4362 وحدة سكنية موزعة بين أربع مدن مستدامة، وتضم هذه المشروعات المدينة المستدامة في دبي والتي وصلت للتشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية، ومشروعات قيد التنفيذ بالتعاون مع شركائنا ومن بينها مدينة الشارقة المستدامة، والمدينة المستدامة في يتي بمسقط، والمدينة المستدامة في جزيرة ياس.

*كم يبلغ حجم الاستثمارات المنفذة ضمن مشروعات المدن المستدامة؟

تبلغ القيمة الإجمالية لمشروعات المدن المستدامة نحو 10 مليارات درهم وبلغت قيمة الاستثمارات في المدينة المستدامة بدبي ملياري درهم بينما تصل قيمة الاستثمار في مدينة الشارقة المستدامة إلى 2.5 مليار درهم بينما خصصت الشركة نحو 1.8 مليار درهم لإنشاء المدينة المستدامة في جزيرة ياس بأبوظبي وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمار في مشروع المدينة المستدامة يتي نحو 3.7 مليارات درهم.

*ما المراحل الزمنية لاستكمال تلك المشروعات؟

تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشارقة المستدامة العام الماضي ونتوقع تسليم المرحلة الثانية في الشهر الجاري مع خطط لإنجاز المشروع بالكامل بحلول سنة 2025 بينما انطلقت الأعمال الإنشائية لمشروع المدينة المستدامة في جزيرة ياس وذلك لتنفيذ 864 وحدة سكنية بنظام تاون هاوس وشقق و3000 متر مربع للمساحات التجارية وقطاع التجزئة وأن يتم إنجازها أيضاً بحلول سنة 2025، وأن يتم تسليم مشروع المدينة المستدامة يتي التي تُعد أول مدينة تحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول سنة 2026.

أسواق دولية

*ما الأسواق الدولية التي تتطلع للدخول فيها؟

يعد مشروع المدينة المستدامة مختبراً حياً للبحوث في ما يخص أحدث استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية، ما يجعل استنساخ هذا النموذج وتطويره قابلاً للتنفيذ في أنحاء العالم كافة ولذلك ندرس كل الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وبشكل عام وبعد التوسع خليجياً نحو عُمان لدينا خطط طموحة للتوسع في محفظة تتضمن أكثر من 10 مشروعات في أسواق عالمية تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

*ما رؤيتكم للطلب والإقبال على الاستثمار العقاري داخل الإمارات؟ وهل معدلات العوائد العقارية تعزز جذب رؤوس الأموال؟

ننظر إلى الطلب على الاستثمار العقاري في دولة الإمارات بإيجابية إذ تعزز معدلات العائد العقاري في دبي في اجتذاب رؤوس الأموال ويشهد الاستثمار العقاري في الإمارة نمواً كبيراً في العوائد، الأمر الذي اجتذب المزيد من المستثمرين الأجانب. ويشير هذا التوجه، إلى الطلب القوي على فرص الاستثمار العقاري في الدولة بوجه عام وخاصة مع الجاذبية التي بات يحققها قطاع العقارات المستدامة، على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى صعود خيارات التمويل الأخضر وهو التوجه الذي يدعمه التزام القطاع الخاص بالمباني الخضراء منخفضة الانبعاثات، والجهات الحكومية التي تقود الاستثمارات العقارية المستدامة، ما يجعل الاستدامة محركاً رئيساً لدفع جهود التطوير والاستثمار العقاري العالمي.

انسياب الاستثمارات

*ماذا عن توقعاتكم لنمو السوق العقاري وحجم انسياب الاستثمارات إليه العام الجاري؟

تشهد أسواق العقار داخل الدولة جاذبية واضحة منذ الآونة الأخيرة ولا سيما سوق العقارات في دبي الذي يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 15 % في سنة 2023، ما يجعل دبي وجهة جاذبة للمستثمرين استكمالاً للنتائج المرتفعة التي حققها منذ العام الماضي ولا سيما العقارات السكنية، التي سجلت نمواً بنسبة 8,98 % في أسعار الشقق في سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع كبير في المعاملات العقارية، بزيادة وصلت إلى 46,7 % في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بالعام الماضي.

*كيف تسهم التكنولوجيا في تطور قطاع الإنشاءات المحلي وتعزيز معايير الجودة؟

تسهم التكنولوجيا بدور أساسي في قطاع التطوير العقاري المحلي وتعزيز معايير الجودة. وبفضل هذا التقدم التقني، أصبحت شركات التطوير العقاري في الإمارات قادرة على تبني تقنيات وأدوات مبتكرة تسهم في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وضمان البناء بأعلى معايير الجودة. وبالاستفادة من التقنيات، يمكن لقطاع الإنشاءات، تلبية الطلب المتزايد والالتزام في الوقت ذاته بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وقد عملنا في شركة سي القابضة على بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية التي ارتكزت على اختبار واعتماد أحدث حلول الطاقة وإعادة التدوير والنقل وغيرها من الحلول البيئية التي تسهم في خفض الانبعاثات والوصول لأهداف الأمم المتحدة لسنة 2050.

*هل تضع الشركة في خططها المستقبلية إمكان الإدراج في الأسواق المالية؟ وكيف يسهم ذلك في تعزيز مواردها المالية؟

كجزء من تخطيطنا الاستراتيجي طويل الأمد، ندرك أهمية التحضير المسبق وتأسيس نظام مالي وإداري قادر على دعم هذه الخطوة المهمة التي من شأنها توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة رأس المال المتاح للاستثمار، وليس لدينا في سي القابضة معلومات محددة عن خطط الشركة المستقبلية في ما يتعلق بالإدراج في الأسواق المالية في هذه المرحلة، وسوف نقوم بالإعلان عن أي خطط في هذا الشأن في حال توافرها.

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