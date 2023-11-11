علامة القاسمي تطل بنهج أكثر شمولاً بموسم خريف وشتاء 2023

استعداداً لموسم خريف وشتاء 2023، تواصل علامة القاسمي مغامرتها بين سطور حكايات الرحالة البدو الذين تعرفوا أثناء ترحالهم على عدد لا يعد ولا يحصى من الثقافات المتنوعة. ومثلما اعتادت العلامة في مجموعاتها السابقة، ستصب في مجموعتها الجديدة جل تركيزها على المهارة الحرفية إلى جانب تعاونها مع فنان استثنائي. في هذا السياق، تطل المديرة الإبداعية لعلامة القاسمي الشيخة حور القاسمي والشقيقة التوأم لمؤسسها الراحل خالد القاسمي لتعلن عن تعاونها في هذا الموسم مع مصممة النسيج المقيمة في دبي هدية بدري، لتطلق عرضاً رقمياً يتجلى فيه الجمال الكامن في التكرار وفي أبسط أوجه الحياة.

وتستقي هدية بدري وحيها من افتتاحية القصائد الشعرية الجاهلية المعروف بالوقوف على الأطلال، فابتكرت خمس قطع أصيلة من السجاد ارتكزت عليها لتصميم ملابس هذه المجموعة، وتتراوح بين قمصان البوبلين التي تزدان بالكامل بنقشات رقمية، وبين المعاطف التي تطل بقصة استثنائية وتتناثر منها الخيوط المتدلية. كما تنفرد إبداعاتها الفنية بطبعات وتطريزات من زهرة الجهنمية، فضلاً عن كلمات مطبوعة زينت عدداً من قطع المجموعة وكتبتها الروائية المصرية رضوى عاشور في روايتها ((أطياف)).

سيشهد هذا الموسم على التشكيلة الأولى من القطع الأساسية التي لا تبطل موضتها وتوفر قطعاً مثالية لإضفاء لمسة من الأناقة على الإطلالات اليومية، ونذكر منها القمصان المحبوكة المزودة بأزرار أمامية مع الياقة الجامدة التي تشتهر بها العلامة، وقطع الجيرسيه المريحة بما فيها التيشيرتات وسترات الهودي والسراويل الرياضية.

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